La revista Berceo se suma al bicentenario del nacimiento de Sagasta con un monográfico dedicado a su figura y tiempo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

A las puertas de la celebración de su 80 aniversario, el Instituto de Estudios Riojanos (IER) presentará al público dos nuevos números de su revista Berceo. Revista Riojana de Ciencias Sociales y Humanidades, correspondientes a los números 188 y 189. El acto tendrá lugar este martes, 16 de diciembre, a las 19,30 horas, en el Centro Cultural Caja Rioja Gran Vía de Logroño, y está abierto al conjunto de la ciudadanía.

El número 189 de Berceo es un monográfico dedicado a Práxedes Mateo Sagasta, con motivo del bicentenario de su nacimiento, y ofrece una revisión plural y actualizada de la figura del político riojano desde distintas perspectivas historiográficas, sociales y culturales. Bajo el título 'Bicentenario de Sagasta. Nuevos perfiles para revisar la historia del liberalismo progresista', y coordinado por José Luis Ollero Vallés, el volumen reúne trabajos de especialistas de reconocido prestigio que abordan, entre otras cuestiones, el liberalismo progresista, el papel de la prensa, la memoria pública de Sagasta o su contexto familiar y político.

Junto a este monográfico, el número 188 presenta una miscelánea de investigaciones que reflejan la diversidad temática y metodológica que caracteriza a la revista Berceo. En sus páginas se incluyen once estudios sobre historia del arte, historia social, patrimonio, pensamiento, literatura y análisis histórico contemporáneo, reafirmando el compromiso de la publicación con la investigación rigurosa y la difusión del conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades.

REVISTA BERCEO

La revista Berceo, editada por el Instituto de Estudios Riojanos desde 1946, es una de las publicaciones científicas de referencia en La Rioja y cuenta con proyección nacional e internacional.

Sus contenidos se dirigen tanto a la comunidad académica como a todas aquellas personas interesadas en la historia, la cultura y el patrimonio riojano.

En la actualidad, Berceo está valorada como una de las revistas científicas mejor posicionadas en España dentro de las referidas al ámbito local y regional. Su evolución ha sido constante a lo largo de ocho décadas, encontrándose inmersa en un proceso de transformación digital con el fin de adecuarse a los estándares científicos actuales y lograr una mayor difusión entre la comunidad científica.

La presentación de estos dos números se enmarca en el Año Sagasta, con el que el IER está conmemorando el bicentenario del nacimiento del político riojano a lo largo de 2025. En este contexto, el Instituto ha impulsado un programa de actividades científicas y divulgativas que incluye publicaciones, encuentros académicos y acciones culturales orientadas a revisar y difundir el legado histórico, político y social de Sagasta, así como a acercar su figura a la sociedad actual desde una mirada crítica y renovada.