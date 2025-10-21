La revista de creación literaria y artística CODAL lanza su número 13

LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Odisea de Logroño acogerá mañana, a las 19,00 horas, la presentación de este ejemplar editado por el IER El Instituto de Estudios Riojanos continua con su labor de difusión de promoción, difusión y divulgación de la cultura riojana, en este caso, con la edición del número 13 de la revista CODAL, dedicada a la creación literaria y artística contemporánea. Un nuevo ejemplar cuya presentación tendrá lugar mañana, miércoles 22 de octubre, a las 19 horas en el Espacio Odisea (María Teresa Gil de Gárate, 15, Logroño).

El acto, abierto al público, contará con la participación de sus directoras, Lourdes Cacho y Mónica Yoldi, y de varios de los autores que colaboran en este nuevo número. El número 13 de CODAL se abre con una reflexión sobre el papel del arte en los momentos complejos que atraviesa la sociedad actual.

En palabras de sus directoras, "a veces, en ocasiones adversas, lo único posible es escribir poesía, crear". Esta nueva entrega reúne a un conjunto de creadores, poetas, artistas visuales, ensayistas y narradores que aportan miradas diversas y comprometidas.

Entre ellos destacan Nicolás Ortigosa, Carmen Palacios, María Asunción Barreras, Lourdes Cacho, Blanca Cabrera, Alicia Ramos, Teodoro Balmaseda, Jesús Fernández, Blanca Ortiga, Eduardo Viladés, Claudio Hontana, Lucía Angulo y Pilar Llada.

El volumen se abre con una conversación entre el artista Nicolás Ortigosa y la crítica Carmen Palacios, acompañada de una amplia selección de obras del propio Ortigosa, autor también de la imagen de portada y contraportada.

A lo largo de sus páginas, el lector encontrará propuestas que abordan temas como el videoarte, la moda, las redes sociales, la salud mental o la relación entre arte y memoria. Como recuerdan las responsables de la revista, CODAL "quiere ser un espacio cultural por el que movernos y a través del cual descubrir diferentes puntos de vista, puestas en escena, realidades o sueños, que tanto en conjunto como por separado forman parte de la cultura, del arte y de la literatura".

En palabras de las directoras, "CODAL quiere ser algo más que una publicación: un espacio cultural por el que moverse y descubrir diferentes puntos de vista, realidades y sueños que nos invitan a capturar la vida de la vida". Esta revista continúa tejiendo vínculos entre disciplinas artísticas y generaciones de creadores, consolidando un espacio de reflexión estética y pensamiento en el panorama cultural riojano. La asistencia a la presentación es libre y gratuita hasta completar aforo.

UNA REVISTA CON TRAYECTORIA CONSOLIDADA

Editada por el Instituto de Estudios Riojanos desde 2008 en esta nueva etapa, CODAL se ha consolidado como una de las principales plataformas de expresión y pensamiento artístico en La Rioja. La revista reúne cada año a artistas visuales, poetas, narradores, ensayistas y pensadores que reflexionan sobre el arte y la literatura desde una perspectiva contemporánea, crítica y abierta.

Los ejemplares pueden adquirirse ya en la librería del IER (Calle Portales, 2), así como en la librería online (www.larioja.org/ier) y todos sus artículos pueden descargarse a través de la plataforma Dialnet.