La Ribera del Ebro en aviso amarillo este martes por altas temperaturas de hasta 36 grados

Archivo - Pareja abanicándose en el sofá de su casa por la ola de calor en verano. - ANTONIO_DIAZ/ISTOCK - Archivo

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ribera del Ebro riojana entra este martes en aviso amarillo por altas temperaturas, que pueden poner los termómetros en 36 grados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, el riesgo para la zona se extiende entre las 13,00 y las 21,00 horas de este martes. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

Además, de acuerdo con el 'Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja', la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados declara el nivel 1 (amarillo).

En concreto el 19 de agosto en la Ibérica puede ser de 38 grados, mientras que en La Ribera del Ebro, el martes se pueden alcanzar los 36 grados, por los 38,9 por ciento del jueves.