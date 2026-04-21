La ribera del Ebro, en aviso amarillo por tormentas desde las 15,00 horas de esta tarde

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LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ribera del Ebro entrará en riesgo amarillo por tormentas a partir de las 15,00 horas de este martes, según informa la AEMET y recoge SOS RIOJA 112.

De acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la AEMET, el aviso permanecerá activo hasta las 22,00 horas.

El fenómeno puede ocurrir preferentemente en el oeste de la zona. Pueden ir con granizo, rachas muy fuertes de viento y chubascos fuertes de corta duración.