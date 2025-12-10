La ribera del Ebro entrará este jueves en aviso amarillo por nieblas

Archivo - Alerta Amarilla Por Niebla En Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este jueves, 11 de diciembre, en aviso amarillo por nieblas, según informa la AEMET y recoge SOS RIOJA 112. Se activa de acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)'.

En concreto, el riesgo comenzará a las 00,00 horas de este jueves y permanecerá hasta las 12,00 horas de la misma jornada. Se prevé una visibilidad de 200 metros en el entorno de la ribera del Ebro.

La probabilidad de este hecho estará en torno al 40 o 70 por ciento.