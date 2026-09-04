La Ribera del Ebro y la Ibérica en aviso amarillo este sábado por altas temperaturas de hasta 38 grados

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LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ribera del Ebro y la Ibérica riojana entra en aviso amarillo por altas temperaturas que pueden alcanzar los 38 grados, en la primera zona, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En el caso de la Ribera del Ebro, el riesgo se extenderá entre las 13,00 y las 21,00 horas, con posibilidad, de entre un 40 y un 70 por ciento, de alcanzar los 38 grados.

Por su parte, en la Ibérica riojana que podría llegar a los 34 grados, el aviso también se desarrollará entre las 13,00 y las 21,00 horas. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.