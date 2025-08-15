La Ribera del Ebro riojana seguirá mañana en aviso naranja al esperarse máximas de cuarenta grados

Continúa la ola de calor - Ricardo Rubio - Europa Press

LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ribera del Ebro riojana seguirá mañana, sábado 16 de agosto, en aviso naranja al esperarse máximas que alcanzarán, e incluso pueden superar, los cuarenta grados.

De acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) el aviso comenzará a las 13:00 horas.

La hora de finalización está prevista para las 21:00 horas. La AEMET ha avisado de que en puntos de la Ribera Baja se pueden sobrepasar esos cuarenta grados.