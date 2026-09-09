"Mi Rincón Favorito De Alfaro" Anuncia Sus Obras Ganadoras - AYUNTAMIENTO DE ALFARO

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El certamen 'Mi rincón favorito de Alfaro', organizado por el Ayuntamiento de la localidad riojabajeña, ha anunciado sus obras ganadoras.

Así, el primer premio, dotado con 200 euros, lo ha conseguido Alejandra Duran, y el segundo premio, de 100 euros, ha sido para Natxo Jimenéz Fernández. Se ha galardonado además a las dos mejores imágenes de entre las más de 30 presentadas al concurso alrededor del hashtag #mirinconfavoritodealfaro

El objetivo de la convocatoria ha sido estimular la capacidad creativa de los concursantes y potenciar la promoción turística de la localidad mediante la participación ciudadana.

Para ello se eligió la red social Instagram, tanto por su penetración en la sociedad, en especial en los estratos más jóvenes de la misma, como por la viralidad que generarían las creaciones de los propios participantes del certamen.

Además, la fotografía ganadora optará ahora a los galardones nacionales del proyecto 'Mi rincón favorito', que se darán a conocer a partir del 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo: 1º premio: 500 euros; 2º premio: 400 euros; 3º premio: 300 euros; 4º premio: 200 euros; 5º premio: 100 euros; y 10 premios accésit de 50 euros.

La iniciativa 'Mi rincón favorito' cumple en el 2026 su sexto año de recorrido a nivel nacional. Entre sus tres primeras ediciones se congregaron más de 50 certámenes locales y se presentaron más de 7.000 imágenes a concurso.