La Rioja abre la veda del lobo: WWF recurre ante la justicia un plan que permite "su caza indiscriminada"

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

A partir del miércoles, 1 de octubre, "será posible abatir un lobo en La Rioja con un coste de 1.298,67 euros por matar a esta joya de la fauna ibérica". WWF considera "intolerable" que se convierta "de nuevo al lobo en un trofeo, una práctica ampliamente rechazada por la sociedad" y ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja para paralizar su caza.

La organización conservacionista denuncia "que la orden del Gobierno regional abre la puerta a la muerte ilimitada de lobos en la región, sin ningún respaldo científico o técnico, con el único fin de impedir la recuperación de la especie".

La temporada de caza mayor se inaugura en La Rioja este miércoles, 1 de octubre, con una novedad significativa: los cazadores que participen en determinadas batidas en la región podrán matar un lobo y llevarse su cabeza como trofeo por 1.298,67 euros, "tras el retroceso en su protección a nivel nacional a principios de este año y su declaración como especie cinegética en La Rioja en mayo".

Aunque otras comunidades autónomas ya han comenzado a abatir lobos, WWF denuncia que La Rioja "es la primera región donde esta especie icónica vuelve a convertirse en un trofeo de caza, permitiendo su muerte por deporte".

La organización ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja contra la Orden del Gobierno regional por la que se fijan las condiciones y períodos hábiles de caza para la temporada cinegética 2025-2026, solicitando su suspensión cautelar por su irreparable impacto en la conservación de la especie.

Para WWF es "de extrema gravedad que se abra la puerta a la caza sin límites del lobo, ya que no existe ni siquiera un máximo claramente definido y no se tienen en cuenta los datos científicos actualizados sobre el estado de conservación de la especie".

El número de ejemplares a abatir se supedita a lo recogido en los planes de los acotados o en circunstancias como los daños a la cabaña ganadera, "sin ninguna base científica, con la única meta de impedir la recuperación de la especie en la región".

"No existe ninguna justificación científica para matar los pocos lobos que habitan en La Rioja, que son vitales para la supervivencia a largo plazo del lobo ibérico", ha asegurado el coordinador de conservación de WWF España, Luis Suárez. "Convertir a esos lobos en un trofeo de caza es una medida exclusivamente política, incomprensible en una sociedad que respeta la naturaleza".

WWF recuerda que La Rioja alberga una de las poblaciones de lobo más amenazadas de España. Según el nuevo censo nacional 2021-2024, tiene una única manada exclusiva, y cuatro manadas tienen su territorio a caballo entre la región y Castilla y León.

La Rioja supone el límite oriental de la distribución del lobo ibérico, por lo que la región es crítica para permitir la conexión con los ejemplares que están llegando desde Europa a Cataluña y Aragón. WWF subraya que "esto es fundamental para mejorar la variabilidad genética del lobo ibérico, la más baja de todas las poblaciones europeas de la especie".

"Es lamentable que una región que fue modélica en la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva, desarrollando un plan consensuado entre todos los actores sociales para conservar la especie y prevenir sus daños, se convierta ahora en paradigma de la persecución del lobo", ha añadido Luis Suárez.

WWF reclama al Gobierno de La Rioja que apueste "por una gestión de la especie basada en la ciencia, recuperando su protección autonómica e impulsando su coexistencia con la ganadería extensiva. En ese sentido, la organización exige al Gobierno de La Rioja que no caiga en soluciones oportunistas y que vuelva a convocar la mesa del Lobo, impulsando el diálogo entre sectores".

Además, le pide que "asuma sus responsabilidades aprobando una Estrategia regional para la Ganadería Extensiva que apoye a los ganaderos y ganaderas y aborde los retos estructurales a los que se enfrenta el sector".