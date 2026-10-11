Archivo - La Rioja acoge el rodaje de 'Las distancias', nuevo proyecto del director Carlos Laín - RODAJE 'LAS DISTANCIAS? - Archivo

LOGROÑO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

San Román de Cameros acogerá los días 17 y 18 de octubre el rodaje de 'Las distancias', el nuevo cortometraje escrito y dirigido por Carlos Laín.

La producción reunirá en La Rioja a un reparto de "reconocido prestigio" para contar una historia íntima sobre la memoria, los vínculos familiares y el cuidado de las personas con Alzheimer de inicio temprano.

'Las distancias' es un drama rural protagonizado por Luisa Gavasa, ganadora de un premio Goya; Ana Turpin; Mariona Terés y Secun de la Rosa. El rodaje se desarrollará en diferentes localizaciones de San Román de Cameros, que se convertirá durante dos jornadas en el escenario principal de esta producción cinematográfica.

La historia comienza con el regreso de Ana a su pueblo natal después de treinta años de ausencia. Allí se reencuentra con Teresa, su madre, una mujer marcada por la soledad y el sacrificio, y con Pedro, su hermano, afectado por una enfermedad neurodegenerativa que alterna momentos de lucidez y olvido.

La convivencia obligará a los tres a enfrentarse a las heridas del pasado y a reconstruir unos vínculos familiares desgastados por el tiempo y la distancia. Luisa Gavasa interpretará a Teresa, mientras que Ana Turpin dará vida a Ana y Secun de la Rosa encarnará a Pedro.

A través de sus personajes, el cortometraje abordará el cansancio, la culpa, la ternura y el amor cotidiano que acompañan a las familias cuidadoras. Según indica el director, "el proyecto no pretende explicar el Alzheimer desde una perspectiva médica, sino acercarse a quienes conviven con la enfermedad y mostrar su impacto emocional".

UN ENTORNO CON IDENTIDAD PROPIA

San Román de Cameros tendrá un papel central en la narración. El entorno rural no funcionará únicamente como paisaje, sino como un espacio ligado a la identidad, la memoria y el sentimiento de pertenencia. La producción busca también poner en valor el patrimonio y la capacidad de los municipios de la sierra riojana para acoger proyectos audiovisuales.

'Las distancias' cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja -a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud-; las empresas Aresol, EMKA, Calzados Pitillos, Grafometal y MASA; y el Festival Octubre Corto. Estas colaboraciones permitirán desarrollar el rodaje en La Rioja y respaldar un proyecto que combina creación cinematográfica, territorio y sensibilización social.

El cortometraje está escrito y dirigido por Carlos Laín, guionista y director natural de Zaragoza y afincado en La Rioja. Su trayectoria está vinculada a proyectos de carácter autoral y sensibilidad social, centrados en la observación de la vida cotidiana y de las relaciones humanas desde una mirada contenida, cercana y respetuosa. Sus anteriores cortometrajes, La maleza (2022) y El ruido (2023), han sido seleccionados en festivales nacionales e internacionales.

Laín es también director creativo de Bloom, productora audiovisual con sede en La Rioja que combina trabajos para empresas e instituciones con la producción de piezas propias y apuesta por relatos humanos arraigados en el territorio y la memoria. El origen de Las distancias se encuentra en la experiencia personal del director y en su observación cercana de los cuidados dentro del ámbito familiar.

El proyecto supone "un paso adelante" en su filmografía por su ambición narrativa y artística, así como por su voluntad de situar una historia universal sobre el amor, la memoria y la pérdida en el contexto concreto del Alzheimer de inicio temprano en el medio rural.