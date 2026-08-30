La Rioja acogerá en noviembre la tercera edición de los reconocimientos Top 101 Spain Up Nation

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Rioja acogerá la tercera edición de los reconocimientos Top 101 Spain Up Nation, el encuentro de referencia del emprendimiento innovador en España, que reunirá en Logroño los próximos 18 y 19 de noviembre a representantes institucionales, startups, empresas innovadoras, inversores, medios de comunicación y agentes del ecosistema emprendedor de todo el país.

El programa previsto incluirá dos jornadas con diversos actos, siendo el principal la gala del miércoles 18 de noviembre en Riojaforum, en la que se entregarán los reconocimientos a las 101 empresas seleccionadas.

También habrá networking, ponencias y otras actividades para una asistencia prevista de unas 250 personas.

Las empresas interesadas -startups riojanas innovadoras y de alto impacto, creadas en los últimos 5 o 7 años- disponen hasta el 11 de septiembre de este año 2026 para inscribirse en la página web www.top101spainupnation.com, mientras que las finalmente distinguidas recibirán el reconocimiento el 18 de noviembre en una gala nacional que este año se celebra en Logroño.

La evaluación de las candidaturas se realizará en dos fases: una regional y otra nacional.

En la etapa regional, se selecciona a las cuatro mejores empresas de cada comunidad autónoma, que recibirán un 'pase directo' al Top 101 -hasta un máximo de 76 empresas- y se evalúa la capacidad y liderazgo del equipo emprendedor, así como la innovación del modelo de negocio en su sentido más amplio, incluyendo procesos, ideas, servicios, productos, estructuras, y canales, entre otros.

En esta fase, también se considerará el potencial de escalabilidad y capacidad de internacionalización, analizando el crecimiento global, el mercado, las ventajas competitivas, la sostenibilidad y la creación de empleo. En este caso, están exentas las empresas que ya cuentan con la Certificación como Empresa Emergente de Enisa.

Además, se realizará un análisis económico-financiero para asegurar la viabilidad y coherencia de las previsiones, y se valora el impacto social de los proyectos, enfocándose en aquellos que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que sean capaces de generar soluciones reales, aportar valor, dar respuesta a necesidades y transformar su entorno.

Por otro lado, a nivel nacional, las veinticinco empresas restantes -hasta completar las 101- serán reevaluadas considerando criterios adicionales, como la evaluación del modelo de impacto social, de negocio y medioambiental.

INICIATIVA DE FORO ADR Y ENISA

Top 101 Spain Up Nation es una iniciativa fruto de la colaboración entre la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR) -en la que se integra la ADER- y la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), en representación de la marca Spain up Nation.

Esta marca distingue y apoya el emprendimiento innovador en España. Asimismo, fomenta, comparte y extiende las claves de la innovación para transformar proyectos y empresas en nuevos modelos de producción, distribución y consumo, más competitivos, sostenibles y exportables; visibiliza empresas con valor añadido, innovadoras, tecnológicas y creativas, con potencial para competir en el mercado global; e identifica a empresas que, por su impacto social, económico y medioambiental, aportan valor a la sociedad contribuyendo al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).