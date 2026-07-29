La Rioja activará este jueves el riesgo amarillo por altas temperaturas

Mujer abanicandose - EUROPA PRESS

LOGROÑO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja activará el riesgo amarillo por altas temperaturas este jueves, de acuerdo con el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA), recogido por SOS RIOJA 112.

En concreto, el riesgo amarillo estará activo en la Ibérica riojana desde las 13,00 y hasta las 21,00 horas. Se prevén temperaturas de hasta 35 grados.

Además, en la ribera del Ebro se esperan hasta 38 grados en la misma franja horaria. La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento.