Por La Rioja acusa a alcalde de Navarrete de "tratar de destinar dinero de Ayuntamiento" a deuda comunidad regantes

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha advertido este martes que el alcalde de Navarrete, José María Pastor Olarte (PP) "ha tratado de inyectar dinero público del Ayuntamiento a la Comunidad de Regantes Valmornedo para tapar un agujero de 65.000 euros, que él mismo había generado durante el tiempo en que fue presidente de dicha comunidad de regantes".

La formación regionalista recuerda que Pastor Olarte es, además, secretario de agricultura del Partido Popular de La Rioja. El portavoz de Por La Rioja, Miguel Gómez Ijalba, subraya que Pastor Olarte trató aprobar una subvención en el Pleno Municipal de Navarrete destinado a la Comunidad de Regantes Valmornedo, "intentando incluso participar en la votación para poder sacarla adelante, sin inhibirse al ser parte implicada".

Gómez Ijalba recuerda que "esta situación provocó la llamada al orden por parte de la representante municipal de Por La Rioja, ante la que la secretaria-interventora Municipal emplazó al alcalde a abandonar el salón de Plenos".

El portavoz de la formación regionalista precisa que "sin mayoría para aprobar la artimaña, el equipo de Gobierno del Partido Popular retiró el asunto del orden del día dejándolo sobre la mesa, para no perder la votación y con la intención de llevarlo al Pleno en otra ocasión y tratando de que el asunto no se diera a conocer".

Por La Rioja resalta que la deuda de la Comunidad de Regantes con el propio Ayuntamiento de Navarrete se encuentra en vía ejecutiva "y el equipo de Gobierno de Pastor Olarte está haciendo todo lo posible para que no llegué hasta los últimos trámites".

Miguel Gómez Ijalba apunta que "la deuda condena a la Comunidad de Regantes a no poder recibir ningún tipo de ayuda para modernización o ampliación de regadío, lo que provoca que gran parte del municipio no pueda disponer del regadío".

El portavoz de la formación regionalista recuerda que la "nefasta gestión municipal en materia económica y agrícola es ya habitual por parte del alcalde Pastor Olarte y de su equipo de gobierno".

Gómez Ijalba destaca que sucede de igual manera con el cobro a las explotaciones agrícolas del municipio de una tasa que denomina 'Fomento de la Agricultura' y que, en principio debería destinarse al mantenimiento y mejora de unos caminos agrícolas, que hoy en día se encuentran en un estado lamentable y muchos de ellos son impracticables".

Por La Rioja lamenta que con la situación de dificultad que atraviesa el campo riojano - incremento de los costes de producción; asfixiantes exigencias burocráticas y regulatorias, las cargas tributarias, los bajos precios y la inexistencia de trascendentes alternativas de cultivo-, los ayuntamientos, la administración más cercana a los ciudadanos, deberían ser lo que mejor conocieran los problemas reales del campo y los que implementaran medidas de choque o apoyo más básicas.

"En Navarrete, el alcalde lo que está haciendo es hundir aún más a las explotaciones agrarias con su nefasta gestión", finalizan desde la formación.