Por La Rioja advierte de que nuestra comunidad "se queda fuera de los grandes proyectos industriales de baterías"

LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha advertido de que La Rioja "se está quedando fuera de los grandes proyectos industriales vinculados a las baterías, el almacenamiento energético y la electrificación del vehículo, mientras comunidades cercanas como Aragón y Navarra están captando inversiones millonarias y cientos de empleos directos e indirectos".

La formación regionalista considera que el Gobierno de La Rioja "no puede limitarse a presentar marcas, foros o mensajes de promoción económica si después las grandes inversiones estratégicas acaban instalándose en territorios vecinos".

Desde Por La Rioja recuerdan que Aragón avanza con la gigafactoría de baterías de Stellantis-CATL en Figueruelas, una de las mayores inversiones industriales europeas previstas en España, mientras Navarra ha cerrado acuerdos para atraer nuevas plantas vinculadas a baterías y sistemas de almacenamiento energético.

"La Rioja no puede resignarse a mirar cómo las inversiones industriales del futuro pasan por el corredor del Ebro y se instalan siempre fuera de nuestra comunidad. Tenemos suelo industrial, tenemos tejido auxiliar de automoción, tenemos posición logística y tenemos talento. Lo que falta es una estrategia activa y eficaz de captación industrial", señalan desde Por La Rioja.

La formación regionalista subraya que La Rioja cuenta con un clúster de automoción, empresas auxiliares, centros tecnológicos y capacidad industrial suficiente para aspirar a formar parte de la cadena de valor de la electrificación, aunque no necesariamente compitiendo solo por grandes gigafactorías.

Por La Rioja considera que la comunidad debe trabajar "para atraer proyectos de componentes para baterías, ensamblaje, electrónica de potencia, almacenamiento energético, reciclaje, segunda vida de baterías, software industrial, trazabilidad, pasaporte digital y proveedores vinculados al vehículo eléctrico".

"La pregunta no es solo por qué una gigafactoría no viene a La Rioja. La pregunta es qué está haciendo el Gobierno regional para que La Rioja forme parte de esta nueva industria, aunque sea desde la cadena auxiliar, la innovación, el reciclaje, el almacenamiento o los componentes", añaden desde la formación regionalista.

Por La Rioja pide a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, que explique "qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno regional para atraer proyectos vinculados a baterías, almacenamiento energético y vehículo eléctrico, cuántas empresas del sector han sido contactadas y qué suelo industrial se ha ofrecido para este tipo de inversiones".

La formación regionalista recuerda que el propio Ejecutivo riojano ha presentado recientemente la marca Invest In La Rioja para canalizar la atracción de inversiones estratégicas.

Sin embargo, Por La Rioja advierte de que una marca "no es suficiente si no va acompañada de objetivos sectoriales, contactos empresariales, oferta de suelo, incentivos, formación profesional adaptada y colaboración con el tejido industrial riojano".

"Las inversiones no llegan solo porque una comunidad diga que quiere atraerlas. Llegan cuando hay planificación, interlocución, rapidez administrativa, suelo preparado, formación, ayudas y una estrategia clara. Eso es lo que exigimos para La Rioja", señalan.

La formación regionalista considera que la falta de infraestructuras competitivas sigue siendo uno de los grandes lastres de La Rioja para captar inversión industrial, especialmente en sectores donde la logística, la energía, la conexión ferroviaria y la cercanía a proveedores son factores decisivos.

Por La Rioja reclama al Gobierno regional que presente "una estrategia específica" para posicionar a La Rioja en la cadena de valor de las baterías y la electrificación, coordinada con el clúster de automoción, la Universidad de La Rioja, los centros tecnológicos, la Formación Profesional, ADER, DIR y los ayuntamientos con suelo industrial disponible.

"La Rioja no puede perder otra revolución industrial. Si el futuro pasa por la electrificación, las baterías y el almacenamiento energético, nuestra comunidad tiene que estar dentro, no mirando desde fuera cómo otros territorios captan la inversión, el empleo y el talento", concluye Por La Rioja.