La Rioja alcanza el récord de exámenes de tráfico hasta alcanzar las 4.777 pruebas ofertadas

Con respecto al verano de 2024, se han ofertado un total de 1.110 exámenes más en 2025

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura de Tráfico de La Rioja ha ofertado, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2025, un total de 4.777 pruebas examinadores, que corresponden a 2.445 exámenes teóricos, 560 exámenes en circuito cerrado y 1.772 exámenes en circulación.

El número actual de examinadores en La Rioja es de 6 personas.

De esta oferta, en La Rioja se han realizado un total de 2.084 exámenes teóricos, 340 exámenes en circuito cerrado y 1.635 exámenes en circulación.

De acuerdo a estos datos, han quedado libres un total de 361 huecos para la realización del examen teórico, 220 para exámenes en circuito cerrado y 103 huecos para examen práctico.

Con respecto a los meses de julio y agosto del año anterior, en el verano de 2025 se han ofertado un total de 1.110 exámenes más, distribuidos en 570 exámenes teóricos, 160 exámenes en circuito cerrado y 380 exámenes en circulación.

En concreto, según los datos de la Jefatura, en 2024 se ofertaron 3.667 pruebas, por las 4.777 de este año, lo que supone esa diferencia de 1.110 exámenes; en cuanto a las pruebas cubiertas, en 2024 fueron 3.561, por las 4.093 de 2025, una diferencia de 532 más; y sobre la capacidad libre, en 2024 fue de 106, por las 684 de este año, 578 más.