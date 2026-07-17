La Rioja amplía el Programa de Farmacia Comunitaria Rural a nuevos municipios tras el éxito del proyecto piloto

Archivo - Dos personas salen de una farmacia en una zona rural. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ampliará el Programa de Farmacia Comunitaria Rural tras los resultados obtenidos en el proyecto piloto desarrollado entre noviembre de 2025 y abril de 2026 en siete farmacias de municipios de menos de 1.000 habitantes.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Salud y Políticas Sociales, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, ha demostrado el impacto positivo de los servicios profesionales farmacéuticos en la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas que residen en el medio rural.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha presentado este viernes los resultados de esta experiencia junto al consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés; el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar; el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, Miguel Ángel García; y la farmacéutica comunitaria de Villar de Torre, Olga Ballesteros, participante en el proyecto piloto.

Durante su intervención, María Martín ha destacado que esta iniciativa "demuestra que las farmacias rurales son un recurso sanitario esencial para garantizar una atención cercana, accesible y de calidad a las personas que viven en los pequeños municipios riojanos".

Asimismo, ha anunciado la continuidad y ampliación del programa mediante un nuevo convenio que permitirá extender la iniciativa a más localidades de la comunidad autónoma.

Por su parte, Daniel Osés ha subrayado que "este proyecto es un ejemplo de colaboración institucional para fortalecer los servicios en nuestra región y contribuir a fijar población en el medio rural, en línea con los retos de cohesión territorial y lucha contra la despoblación, uno de los ejes de las políticas del Gobierno de La Rioja".

De igual modo, ha destacado "el papel de las farmacias rurales, que contribuyen a cuidar del mayor activo de nuestros pueblos, las personas".

Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos, ha querido reconocer el compromiso del Gobierno de la Rioja con la farmacia y ha incidido en la trascendencia de los resultados, detrás de los cuales "hay algo mucho más relevante: hay personas que viven mejor, que utilizan mejor sus tratamientos y que reciben una atención más cercana, especialmente en los municipios más pequeños".

Miguel Ángel García, presidente del Colegio de Farmacéuticos, ha sido el encargado de exponer las conclusiones del piloto llevado a cabo en unas farmacias que "pese a prestar un servicio esencial para sus vecinos, se encuentran en entornos especialmente afectados por la despoblación y el envejecimiento de la población".

La farmacéutica de Villar de Torre, Olga Ballesteros, participante en el proyecto, ha explicado que "las charlas de educación sanitaria han permitido dinamizar el pueblo y promover la salud".

"Este programa -ha añadido- ha demostrado que los farmacéuticos estamos preparados para prestar múltiples servicios profesionales que mejoran la salud de nuestros pacientes y son altamente valorados por la población".

RESULTADOS "POSITIVOS" EN SALUD Y ATENCIÓN FARMACÉUTICA.

La Rioja fue la primera comunidad autónoma en poner en marcha este programa mediante un proyecto piloto desarrollado en las farmacias de Viniegra de Abajo, Villar de Torre, Briñas, Préjano, Zarratón, Santurde y Treviana.

Durante los seis meses de duración del programa participaron un total de 93 pacientes, con una edad media de 79 años, que recibieron distintos Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales dirigidos principalmente a personas mayores, pacientes crónicos y polimedicados.

Entre los resultados obtenidos destaca la mejora de la adherencia terapéutica. Los pacientes que seguían correctamente sus tratamientos pasaron del 33,3 % al inicio del programa al 54,2 % al finalizarlo, lo que supone un incremento del 20,9 %.

Asimismo, el porcentaje de pacientes con sus patologías controladas aumentó del 62,5 % al 75 %, una mejora de 12,5 puntos porcentuales.

La evaluación realizada también refleja una mejora en la calidad de vida de los participantes, que aumentó en cuatro puntos tras la intervención farmacéutica.

Además, las farmacias participantes realizaron 112 visitas de seguimiento a pacientes incluidos en los programas de adherencia terapéutica, prepararon 535 sistemas personalizados de dosificación que integraban cerca de 2.800 medicamentos.

Y revisaron 87 botiquines domiciliarios, retirando 552 medicamentos y productos sanitarios caducados o en desuso para favorecer un uso más seguro de los tratamientos.

EDUCACIÓN SANITARIA Y DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERABILIDAD.

El proyecto también ha impulsado actuaciones de educación sanitaria dirigidas a la población general.

En colaboración con los ayuntamientos participantes se organizaron 19 sesiones formativas sobre promoción de la salud, prevención de enfermedades y uso racional de los medicamentos, en las que participaron 267 personas.

Más del 97 % de los asistentes consideró que la formación recibida contribuirá a mejorar sus hábitos y estilo de vida, mientras que el 92 % calificó las sesiones como "excelentes" o se mostraron "muy contentos" de recibirlas.

Junto a esta labor sanitaria, las farmacias han reforzado su papel como puntos de proximidad para la detección temprana y derivación de situaciones de vulnerabilidad social, como dificultades de acceso a los medicamentos, casos de violencia de género, situaciones de riesgo en personas mayores o vulnerables y la colaboración en protocolos de detección de personas desaparecidas.

UNA NUEVA FASE PARA LLEGAR A MÁS MUNICIPIOS.

Tras los buenos resultados obtenidos, el Gobierno de La Rioja, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja han suscrito un nuevo convenio que dará continuidad al programa entre julio de 2026 y diciembre de 2027.

Esta nueva fase contará inicialmente con once farmacias rurales ubicadas en Villar de Torre, Briñas, Préjano, Zarratón, Viniegra de Abajo, Santurde, Rodezno, Herce, Arrúbal, San Millán de la Cogolla y Aguilar del Río Alhama, con la previsión de incorporar nuevos establecimientos en los próximos meses.

Para su desarrollo se destinarán 74.400 euros, consolidando una iniciativa pionera que sitúa a La Rioja como referente nacional en la implantación de servicios profesionales farmacéuticos orientados a mejorar la atención sanitaria, social y asistencial de las personas que viven en el medio rural.