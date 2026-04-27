Rioja anota el tanto ganador en el MINI Open Tennis de Madrid - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana, los vinos de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja repartieron juego, impulsando el carácter social del MINI Open Tennis de Madrid, un evento que redefine y eleva el encuentro social en torno a este deporte.

Celebrado en el Club Internacional de Tenis de Madrid, el evento descrito como "el torneo favorito de tu artista favorito" ha cumplido su tercera edición consolidándose como el lugar donde confluyen deporte, creatividad, moda, música, cultura actual y, sobre todo, vida social. Así, cerca de 5.000 asistentes, incluyendo alrededor de 400 perfiles VIP, no quisieron perderse esta propuesta que trasciende el tenis tradicional para convertirse en un auténtico festival de lifestyle, cultura urbana y tendencias.

La actriz y modelo Paula Echevarría, el actor Chino Darín, los cantantes Leiva y Juancho Marqués, el colaborador Juan Ibáñez -la hormiga Trancas en 'El Hormiguero'- y los futbolistas Miguel Torres, Fernando Llorente y Xabi Prieto, fueron algunos de los rostros conocidos que jugaron partidos con sus equipos o acompañaron a familiares y amigos participantes.

Todos, famosos e invitados, pudieron catar y disfrutar de una cuidada y diversa selección de vinos de Rioja, que contó con tintos, blancos y rosados ofrecidos en dos espacios diferenciales: un gran corner en la pista central situado en la zona VIP, y un espacio lounge en la zona general, a modo de punto de encuentro y descanso, abierto a todos los asistentes.

Tras una intensa jornada en la que compitieron 51 equipos, el anfitrión Mini Shop se alzó con la victoria y el trofeo: 4 botellas de vino de Rioja de gran formato y diseño especial para la ocasión para sus integrantes. Además, la DOCa también otorgó el 'Premio Rioja', trofeo principal de la categoría paralela impulsada por el equipo internacional LVBL, procedente de Los Ángeles, que introdujo un formato alternativo de juego, más dinámico y acrobático, ampliando la experiencia deportiva del evento. El equipo Jose Pastrana Out Tennis Club alzó orgulloso las botellas de Rioja como ganadores.

En este contexto, Rioja reforzó su posicionamiento como facilitador de momentos sociales y encuentros. La destacada presencia de la DOCa en el MINI Open Tennis 2026 se enmarca en la activación de su campaña 'Vívete Un Rioja', que encuentra en este tipo de entornos su máxima expresión.