La Rioja aporta 13.000 euros a tres entidades para fomentar la adopción y concienciación de animales de compañía

Mascotas - Europa Press

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), la resolución de concesión de ayudas destinadas a apoyar y fomentar la adopción de animales de compañía para el año 2026, por un importe de 13.000 euros.

Con esta nueva línea de subvenciones, que se abrió el pasado año 2025, se busca apoyar la cobertura de los gastos asociados a la gestión de adopciones y a las actividades de fomento de las mismas (campañas de concienciación y difusión) que llevan a cabo las asociaciones protectoras con las que el Gobierno de La Rioja comparte la preocupación por el bienestar animal y la necesidad de fomentar la tenencia responsable de animales de compañía.

En concreto, la asociación Animales Rioja recibirá una ayuda de 10.000 euros; la Asociación Colaboración Animal 1.500 euros, y la Asociación Protectora de Animales en La Rioja percibirá 1.500 euros.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, cada protectora recibe 100 euros por cada animal del que haya gestionado su adopción, procedente del Centro de Acogida de Animales de Compañía de La Rioja, incrementándose la ayuda en 50 euros en el caso de los animales que hayan permanecido más de seis meses en el centro, sean de gran tamaño, presenten enfermedades crónicas, discapacidades irrecuperables o tengan una edad avanzada.

También se financian con 500 euros las iniciativas para promover la protección y adopción de animales de compañía, entre las que se incluyen campañas de divulgación, jornadas técnicas o actividades de difusión. Las entidades beneficiarias dispondrán de plazo hasta el próximo 20 de noviembre para ejecutar y justificar la realización de las actuaciones subvencionadas.

Para el caso de las ayudas asociadas a la retirada de animales del Centro de Acogida de La Rioja, se deberá acreditar la identificación individual por microchip de cada animal trasladado y adoptado, junto a la memoria descriptiva y justificantes de gasto.