La Rioja apuesta por la formación en lucha contra incendios con un ciclo de FP de Aprovechamiento y Conservación - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de segundo curso del Grado Medio de FP 'Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural' del IES Esteban Villegas de Nájera han compartido hoy, día 19, una jornada formativa práctica con miembros del dispositivo de lucha contra incendios del Gobierno de La Rioja. Los alumnos han visitado el Centro Comarcal contra Incendios Forestales de San Millán y realizado una salida al monte para conocer la actividad que desarrollan en materia de prevención, vigilancia y extinción.

Los consejeros de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, y de Educación y Empleo, Miguel Ángel Fernández Torroba, han acompañado a los 24 estudiantes al inicio de jornada, en la que han tenido la oportunidad de acercarse al trabajo diario de los profesionales de los retenes de San Millán de la Cogolla y Santurde, conocer de primera mano los recursos humanos y materiales que intervienen en la protección de los montes y la respuesta ante los incendios forestales.

Junto a los bomberos y agentes forestales, además de con técnicos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, los participantes han podido realizar trabajos de selvicultura preventiva y de extinción.

Manzanos ha mostrado su "enorme satisfacción" con la implantación de los estudios de FP de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural en Nájera, con la totalidad de las plazas cubiertas, "primero, porque fuimos capaces de detectar la necesidad y segundo, porque hemos sido capaces de poner la solución".

Así, "estos alumnos que hoy se están preparando, mañana serán los que trabajen nuestros montes" y lograrán que en un futuro próximo dispongamos de "unos montes más seguros, gestionados correctamente y que, ante cualquier necesidad, podamos contar con este personal".

Por su parte, Fernández Torroba ha destacado "el éxito de un ciclo que permite, no solo dar una formación necesaria, sino también permitir un afianzamiento del medio rural y prepara jóvenes para ese relevo generacional que también es tan importante para cuidar nuestros montes". Unos estudios que "muestran también el enfoque y la política de este Gobierno en relación a cómo entendemos la Formación Profesional, que debe ser una formación que atiende a las necesidades que surgen de los distintos sectores productivos, económicos y sociales para La Rioja", ha afirmado.

FP PARA AFRONTAR EL RETO DEMOGRÁFICO Y AMPLIAR OPORTUNIDADES

El Grado Medio de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural se imparte en los institutos Gonzalo de Berceo de Alfaro y desde el curso 2025-2026 en el IES Esteban Manuel Villegas de Nájera, dentro de la estrategia para afrontar el reto demográfico y frenar la despoblación rural, además de facilitar la formación especializada de los jóvenes riojanos que les permita multiplicar las opciones de encontrar oportunidades laborales en sus localidades de origen.

La implantación de estos estudios de FP en Nájera supone una apuesta en La Rioja Alta para frenar la pérdida de explotaciones relacionadas con el sector primario (agricultura, ganadería y sector forestal) y contribuir al fomento del empleo en el medio rural. Además, también supone un impulso para dotar de técnicos a las empresas, tanto públicas como privadas, dedicadas a la repoblación forestal, restauración y ordenación hidrológico-forestal, aprovechamiento forestal y control y vigilancia del medio natural.

La Formación Profesional en La Rioja "continúa siendo una tenencia creciente", ha recalcado Fernández Torroba, con más de 10.000 estudiantes matriculados este curso 2026-2027 en los 98 ciclos pertenecientes a las 22 familias profesionales. Junto a la enseñanza presencial, se encuentra la FP Virtual, gestionada por el CIPFP a Distancia de La Rioja, que permiten combinar la formación con la actividad laboral u otras responsabilidades.

GESTIÓN FORESTAL EN PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y EXTINCIÓN

El Gobierno de La Rioja incrementará un 15 % respecto a este año el presupuesto destinado a la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales durante el próximo 2027, hasta alcanzar los 21 millones de euros.

El dispositivo de lucha contra incendios forestales del Gobierno regional está integrado por un amplio contingente de profesionales pertenecientes a diferentes colectivos como bomberos forestales, conductores de autobomba, tripulaciones de helicóptero, agentes forestales y técnicos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje.

El trabajo de este dispositivo abarca tanto la prevención como la extinción de incendios. Durante todo el año desarrollan tareas selvícolas en las masas forestales riojanas enfocadas a la creación y mantenimiento de infraestructuras de defensa, como áreas cortafuegos o fajas auxiliares, además de la conservación de otras infraestructuras de los montes.