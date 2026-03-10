La Rioja apuesta por tratamientos personalizados como la diálisis domiciliaria

El gerente del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Luis Ángel González, participa junto a profesionales del Servicio de Nefrología y representantes de ALCER Rioja en una mesa informativa organizada con motivo del Día Mundial del Riñón - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Luis Ángel González, junto a la jefa del Servicio de Nefrología, la doctora Emma Huarte, y el presidente de la Asociación Alcer Rioja, César Ceniceros, entre otros profesionales sanitarios, han visitado la mesa informativa instalada en el hall de hospitalización del Hospital Universitario San Pedro de Logroño con motivo del Día Mundial del Riñón, que se celebra el próximo jueves, día 12, bajo el lema 'Cuidando a la gente, protegiendo el planeta'.

El Servicio Riojano de Salud impulsa la diálisis domiciliaria como alternativa terapéutica personalizada para los pacientes con enfermedad renal, una modalidad que en La Rioja registra un 25 por ciento de inicios frente al 17,5 por ciento de media nacional. Esta estrategia mejora la calidad de vida de los pacientes y contribuye además a reducir el impacto ambiental del tratamiento. Esta apuesta del Gobierno de La Rioja por la diálisis domiciliaria forma parte de la estrategia del SERIS para avanzar hacia una atención más personalizada y sostenible para los pacientes con enfermedad renal.

Por su parte, Luis Ángel González ha destacado que "en La Rioja apostamos por una atención cada vez más personalizada para los pacientes renales, y la diálisis domiciliaria es un claro ejemplo de ello. Este tratamiento permite adaptar mejor la terapia a la vida del paciente, mejora su autonomía y además contribuye a reducir el impacto ambiental del sistema sanitario".

"Desde el SERIS seguimos impulsando estrategias que combinen innovación asistencial, sostenibilidad y calidad de vida para los pacientes", ha subrayado. El objetivo de esta iniciativa es concienciar a la población, a los profesionales sanitarios y a las autoridades sanitarias de la necesidad de abordar la enfermedad renal desde todos los ámbitos. Se trata de una patología con una alta prevalencia y una gran repercusión sobre la salud, la calidad de vida y la mortalidad de quienes la padecen. De hecho, se prevé que sea la quinta causa de muerte en el año 2040, además de tener un importante impacto en el entorno familiar, laboral y social de los pacientes.

Este año, además, el lema de la jornada pone el foco en promover la protección de la salud del planeta, ya que la Nefrología, en el tratamiento de la enfermedad renal en todas sus etapas, es una de las especialidades médicas con mayor impacto medioambiental por su consumo de recursos y generación de residuos. En este sentido, promover la diálisis domiciliaria no solo es beneficioso para el paciente y su entorno, sino que aporta beneficios medioambientales directos.

Se consume un 80 por ciento menos de agua, un 93 por ciento menos de electricidad, se generan un 35 por ciento menos de residuos y se produce un 60 por ciento menos de gases de efecto invernadero. La Nefrología de La Rioja está alineada con la protección medioambiental, minimizando el desperdicio de agua en la diálisis y optimizando el consumo energético, además de otras acciones proyectadas.

A este respecto, la doctora Emma Huarte ha asegurado que en el Hospital San Pedro "ya estamos realizando acciones para disminuir ese impacto ambiental" y, ha añadido, "tenemos un objetivo muy sólido para tratar de aumentar el tratamiento de diálisis de los pacientes en casa".

Por su parte, el presidente de Alcer ha destacado que "no es una enfermedad banal, es una enfermedad que una vez que alcanza ciertos niveles imposibilita el funcionamiento de los riñones, de los dos riñones, pues prácticamente obliga a recurrir a tratamientos alternativos para mantener la vida. Por tanto, es importante que nos preocupemos por el estado de nuestros riñones".

DATOS DE INCIDENCIA

En España, los últimos datos oficiales de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) revelan que 68.403 personas están en diálisis o trasplantadas (1.407 por millón de población), con un aumento de la prevalencia en la última década del 30 por ciento.

De esta población, el 57 por ciento está trasplantado y el resto en diálisis, estando el 5 por ciento en diálisis domiciliaria. En La Rioja, la prevalencia es de 1.264,7 por millón de población, lo que sitúa a la comunidad en un rango de menor prevalencia que otras comunidades autónomas. Del total de pacientes prevalentes, el 62 por ciento está trasplantado y el resto en diálisis, ocupando la diálisis domiciliaria el 4,6 por ciento del total.

Cabe destacar que el porcentaje de pacientes que inician diálisis domiciliaria cada año en La Rioja se sitúa en torno al 25 por ciento, una cifra superior a la media nacional, que es del 17,5 por ciento.

A 31 de diciembre de 2025, en La Rioja había un total de 426 pacientes en diálisis y trasplantados. De ellos, 136 estaban en hemodiálisis en los diferentes centros de diálisis (Hospital Universitario San Pedro, Hospital de Calahorra y centro Fresenius), 28 pacientes en diálisis domiciliaria (Hospital Universitario San Pedro y Hospital de Calahorra) y 262 pacientes tenían trasplante renal funcionante.