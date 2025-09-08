La Rioja arrancará el curso escolar con 51.300 alumnos y el 90 por ciento de los docentes "ya en los centros trabajando"

Educación destaca la mejora de las infraestructuras, el aumento de horas de Lengua y Matemáticas, la alta demanda de FP y el impulso a la Escuela Rural

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha anunciado que el curso escolar 2025-2026 arrancará este martes en La Rioja para alrededor de 51.300 alumnos y 6.156 docentes con "normalidad" y "con una gran solvencia" en la incorporación del personal en general.

Como ha matizado "la cifra de docentes dada es a 1 de septiembre e irá sufriendo variaciones a lo largo de este mes, pero las cifras garantizan la calidad del sistema educativo". Se reparten en 4.715 docentes en la red pública y 1.441 en la concertada. Además, ha añadido, "el 90 por ciento de los profesores ya llevan varios días en los centros trabajando" y queda alrededor de un 10 por ciento (unos 500 profesores) que hoy conocerán también su destino.

Este curso, además, contará con dos novedades por un lado la entrada en vigor del decreto de convivencia y por otro la puesta en marcha del decreto que modificó los currículos de Secundaria y Bachillerato "que va a permitir que ya en este curso los estudiantes de ESO cuenten en su formación con más horas lectivas de Lengua y Matemáticas".

Concretamente "en todos los cursos de Secundaria, Lengua y Matemáticas tendrán cuatro horas semanales y también se ha fortalecido, a través de la existencia de los nuevos talleres de Lengua y Matemáticas, en Primero y Segundo de la ESO estas mismas asignaturas instrumentales, si bien en estos últimos casos son de carácter optativo".

MENOS ALUMNOS EN INFANTIL Y PRIMARIA Y MÁS EN FP

Acompañado por el viceconsejero de Educacion, Universidades y FP, Miguel Ángel Fernández, Galiana ha destacado que sí que hay "un leve descenso del número de alumnos por causas demográficas" entre los alumnos de Infantil y Primaria que se ve compensando con el incremento de los alumnos de FP.

"En concreto estamos hablando de 51.300 estudiantes aproximadamente del Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. El descenso en Infantil es de en torno a un 2,53 por ciento con respecto al año pasado, y de un 1,17 por ciento en Primaria. En la ESO, por su parte, el número aumenta levemente en torno a un 1,08 por ciento.

En Bachillerato "hay estabilidad" y la FP, "una de las joyas de la corona", ha sufrido "más demanda". En este sentido, explica, "ahora estamos en unas cifras que superan en este momento los 8.700 alumnos matriculados pero que esperamos que en los próximos días pueda alcanzar en torno a los 9.000 porque siempre hay cierta fluctuación en los primeros días del mes de septiembre".

El consejero también ha valorado de forma positiva "las convocatorias que se realizaron el pasado curso de 248 plazas para docentes de 21 especialidades de los diferentes cuerpos de Secundaria y Formación Profesional, con un porcentaje muy alto de cobertura".

Además ha recordado que recientemente se ha aprobado la Oferta de Empleo Público 2025 con el apoyo de diferentes organizaciones sindicales, "de manera que, a lo largo del año 2026, se puedan convocar 120 plazas del curso de maestros, con lo cual seguiremos trabajando en la reducción de la tasa de interinidad, uno de los objetivos de este Gobierno".

Galiana también ha avanzado que en tercero de la ESO se incorpora la asignatura de Constitución y Unión Europea como optativa "que va a permitir un mejor conocimiento del entramado institucional tanto a nivel español como a nivel europeo para nuestros alumnos".

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Ha destacado también la apuesta del Gobierno en infraestructuras educativas como, por ejemplo, el estreno este curso del nuevo colegio de Rincón de Soto para aproximadamente 300 alumnos y que contará, el próximo 12 de septiembre, con la visita de la Reina Letizia, o la unificación de los edificios en Santo Domingo de la Calzada para que los estudiantes de Educación Infantil puedan estar unidos con los de Primaria.

Además, en el periodo estival se han acometido alrededor de 100 actuaciones en obras pequeñas y medianas a lo largo de toda la geografía riojana con una inversión de más de 4 millones de euros.

"En su mayoría, salvo las que son más grandes, han culminado ya y, por tanto, van a permitir que los alumnos estén en perfectas condiciones a partir de mañana". Por tanto, "hablamos de una apuesta muy importante por la materia de infraestructuras".

AYUDAS Y SUBVENCIONES

En materia de ayudas y subvenciones, el consejero ha recordado el sistema de gratuidad de libros de texto para el que se van a destinar 1,5 millones de euros y beneficiará en torno a 27.580 alumnos. A su vez también se prevé conceder alrededor de 3.000 ayudas para Primero y Segundo de Educación Primaria ya que en estos cursos "el sistema no es de préstamo sino de subvención directa a la compra". Se invierten para ello 605.000 euros.

También ha destacado las ayudas para el transporte escolar con una inversión cercana a los 4 millones de euros así como la gratuidad de Educación Infantil de 0 a 3 años. En este sentido ha recordado que "La Rioja se encuentra entre las que mayor tasa de escolaridad tienen en esta etapa y para ello destinamos aproximadamente 12 millones de euros (11,9 en el bono infantil) además de los costes que se derivan del mantenimiento de las seis escuelas infantiles autonómicas que dependen directamente de la comunidad y que también tiene gratuidad total en la prestación de sus servicios".

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE

Por su parte, el viceconsejero Miguel Ángeles Fernández ha explicado que continúan con su apuesta para mejorar la competencia digital docente. "Ahora mismo existen en la actualidad 5.886 profesores profesionales que ya disponen de una acreditación".

Continuarán con el proyecto Código Escuela 4.0 que incluye la dotación de equipamiento, programación, robótica en todos los centros con fondos públicos, además de un equipo de 10 docentes, "10 realizadores de este proyecto que visitan y pasan por los centros y forman a los docentes en este conjunto de competencias".

También este curso será el despliegue de los programas de refuerzo de la competencia lectora y matemática para los que se van a destinar 2,7 millones de euros y que se van a implementar respectivamente en 39 y 49 centros educativos de Primaria y Secundaria de La Rioja tanto públicos como concertados.

Se sigue impulsando, en relación con las lenguas extranjeras, los programas que inciden en el conocimiento de un idioma y promoviendo la internacionalización de la educación a través de proyectos como Erasmus + o escuelas embajadoras.

APUESTA POR LA ESCUELA RURAL Y LA FP

En la Escuela Rural "estamos actualmente tramitando una orden que regulará a los Centros Rurales Agrupados (CRAs) con la intención de mejorar la estabilidad del profesorado y su organización, ofreciendo el mejor servicio educativo a nuestros municipios más pequeños".

En materia de atención a la diversidad y bienestar emocional, destacar que también la Consejería se encuentra tramitando el Decreto de Inclusión Educativa, que lo que pretende es establecer el marco jurídico para el posterior desarrollo de todo lo relacionado con la inclusión educativa.

También continuarán con el Programa de Recuperación Territorial del Bienestar Emocional en el ámbito educativo "y hemos reforzado el equipo de Bienestar Emocional, Salud Mental y Trastornos de Conducta".

Se ha reforzado este curso, entendiendo que la labor emprendida estos últimos años para la consecución del Bienestar Emocional, la Salud Mental y la Convivencia "es más necesaria que nunca".

Finalmente ha destacado también la "completa oferta" en FP con 102 ciclos formativos de 23 familias profesionales diferentes, con 18 ciclos de grado básico, 31 de grado medio, 43 de grado superior y 10 cursos de especialización.