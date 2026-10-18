La Rioja, Asturias y Andalucía se unen en un proyecto para homenajear a la poesía de la 'Cosecha del 27' - COSECHA DEL 27

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Creación escénica, música en directo y participación ciudadana se unen en Cosecha del 27, un proyecto cultural itinerante que recorrerá cuatro localidades de Asturias, La Rioja y Andalucía entre octubre y noviembre de 2026 para conectar la literatura de la Generación del 27 con la naturaleza, el paisaje y las tradiciones locales.

Cada encuentro establecerá un diálogo con la cultura del territorio a través de productos como la manzana y la sidra, la uva y el vino o la aceituna y el aceite de oliva.

Seleccionado en la convocatoria de Promoción de la Lectura y las Letras Españolas 2026 del Ministerio de Cultura de España, el proyecto forma parte de las actividades vinculadas al centenario de la Generación del 27 y busca contribuir a la difusión de su legado desde una perspectiva contemporánea, descentralizada y cercana a las comunidades locales.

LA POESÍA COBRA VIDA A TRAVÉS DE LA ESCENA.

Lejos del formato de recital poético convencional, Cosecha del 27 parte de una idea central: la creación artística y la naturaleza comparten su capacidad para perdurar y dejar huella. Los árboles, sus frutos y las tradiciones agrícolas conservan historias, recuerdos y formas de entender el mundo que pasan de generación en generación.

Desde esa conexión, el proyecto propone un diálogo entre la cosecha de la tierra y la creación literaria, acercando al público a unos autores cuyas voces continúan dando fruto un siglo después.

La experiencia combina interpretación escénica y música en directo para acercarse a la obra de figuras de la Generación del 27 como Federico García Lorca, Miguel Hernández, Luis Cernuda, Concha Méndez y Margarita Ferreras. La propuesta invita a descubrir sus textos desde una mirada actual, vinculada al entorno y a las vivencias de quienes participan en cada encuentro.

"Queríamos acercarnos a la Generación del 27 desde una mirada diferente, explorando qué permanece vivo de su legado cien años después. La naturaleza nos ofreció una forma de reflexionar sobre la memoria, el paso del tiempo y la capacidad de la creación artística para seguir dando frutos. Nos interesa que la poesía no se quede únicamente en las palabras, sino que cobre vida a través de la escena y conecte con las experiencias de quienes participan en cada encuentro", explica la escritora Alicia Andrés Ramos, directora y autora del proyecto.

El recorrido de Cosecha del 27 se desarrollará en cuatro espacios vinculados a la cultura y las tradiciones de cada territorio:

Nava (Asturias). El sábado 24 de octubre, a las 12 horas, el Museo de la Sidra acogerá el primer encuentro, en el que la manzana y la tradición sidrera asturiana servirán de punto de partida para explorar los vínculos entre poesía, naturaleza y memoria.

Cordovín (La Rioja). El sábado 7 de noviembre, a las 19 horas, las Bodegas Florentino Martínez serán el escenario de una nueva cita en torno a la uva, el vino y la cultura vitivinícola riojana.

Cangas del Narcea (Asturias). El sábado 14 de noviembre, a las 19 horas, el Parador de Turismo de Corias acogerá un encuentro que volverá a poner en diálogo la literatura con el paisaje y la tradición vinculados al cultivo de la vid y la elaboración del vino.

Baeza (Jaén, Andalucía). El sábado 21 de noviembre, a las 18 horas, el Museo de la Cultura del Olivo será el escenario de la última cita del recorrido, dedicada a la cultura del olivar y al aceite de oliva.

Cada encuentro se adaptará al contexto cultural y natural del lugar que lo acoge y combinará la experiencia escénica con una "Rueda de memoria", un espacio participativo en el que las personas asistentes podrán compartir recuerdos, relatos y experiencias relacionados con el territorio.

Este intercambio busca favorecer el encuentro entre la creación contemporánea y la memoria colectiva, incorporando las voces de la comunidad a la experiencia artística.

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DE MATERIALES PROPIOS.

La creación de Cosecha del 27 se ha desarrollado a través de un proceso de investigación y producción de materiales propios.

Alicia Andrés Ramos, autora de la dramaturgia y directora del proyecto, ha trabajado junto a Juliana Corbelli, responsable de la asistencia editorial y escénica, en la investigación y elaboración de los materiales visuales que acompañan la serie de encuentros.

Ambas han recorrido distintos territorios, documentado sus paisajes y recopilado imágenes y materiales de archivo para construir una mirada propia sobre la relación entre cultivo y cultura.

La propuesta escénica cuenta con la presencia de la actriz asturiana Paula del Estal y de la música Mónica Acevedo, que interpretará piezas de la época al violín.

UN PROYECTO CULTURAL CONECTADO CON EL TERRITORIO.

Con su recorrido por estas cuatro localidades, Cosecha del 27 propone una forma de acercarse a la literatura que sale de los espacios habituales y encuentra en los paisajes, las tradiciones y las personas nuevas vías para mantener vivo el legado literario.

Este proyecto cuenta con una ayuda del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, y con la colaboración del Museo de la Sidra de Nava, Bodegas Florentino Martínez y el CEIP Rural La Rioja, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, la D.O.P. Vino de Cangas y el Parador de Turismo de Corias, así como el Museo de la Cultura del Olivo de Baeza.