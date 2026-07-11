La Rioja en aviso amarillo este domingo por altas temperaturas de hasta 38 grados

Archivo - Un hombre se resguarda del sol bajo un paraguas por el calor. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica riojana y la Ribera del Ebro entran este domingo en aviso amarillo por altas temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, el riesgo para la Ibérica riojana se extenderá entre las 13 y las 21,00 horas, con termómetros de hasta 35 grados. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

En el caso de La Ribera del Ebro se alcanzarán los 38 grados, también entre las 13,00 y las 21,00 horas, y con la misma probabilidad de entre 40 y el 70 por ciento.