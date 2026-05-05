La Rioja en aviso amarillo este miércoles por tormentas y por lluvias que pueden acumular 15 litros por metro cuadrado

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entra este miércoles en aviso amarillo por tormentas y por lluvias que pueden acumular 15 litros por metro cuadrado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

En el caso de las lluvias, con esa acumulación de 15 litros por metro cuadrado, el riesgo se extiende entre las 12,00 y las 22,00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

El mismo periodo de tiempo y probabilidad se da en el aviso por tormentas.