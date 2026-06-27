La Rioja en aviso naranja este domingo por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo

Archivo - Tormenta, lluvia, cielo nuboso, rayos, tempestad, chubascos - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja se sitúa este domingo en aviso por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En el caso de las lluvias, con acumulación de 30 litros por metro cuadrado, se extenderá entre las 13,00 y las 20,00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Por su parte, hay riesgo también naranja por tormentas, con la misma probabilidad y con el mismo rango horario. No se descarta que vayan acompañadas de granizo y rachas fuertes o muy fuertes, además de chubascos localmente fuertes.