La Rioja y Cantabria esperan obtener en el año 2027 la calificación europea de Centro Integral del Cáncer

La consejera de Salud, María Martín, y el consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, firman un acuerdo de colaboración - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Pedro de La Rioja, junto con el Centro de Investigaciones Biomédicas (CIBIR), en sinergia con el Hospital de Valdecilla, junto con Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL), espera obtener en el año 2027 la acreditación europea de Centro Integral del Cáncer.

La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, ha ofrecido hoy una rueda de prensa junto con el consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, para dar a conocer los avances en el acuerdo entre ambas comunidades en la atención oncológica.

La Rioja y Cantabria han firmado un acuerdo que "refuerza", ha explicado la consejera riojana, "la alianza para alcanzar la acreditación de la Unión Europea en excelencia a la atención e investigación oncológica".

"Esta acreditación", ha explicado Martín, "tiene el objetivo de garantizar a los pacientes riojanos y cántabros la equidad en el acceso a tratamientos o ensayos clínicos con los mismos estándares de calidad que en cualquier centro hospitalario o científico de la Unión Europea".

El objetivo principal, ha detallado, es "lograr de manera conjunta la certificación para acceder a la red europea de centros integrales del cáncer, que es una iniciativa que se enmarca dentro de la estrategia del plan europeo de lucha contra el cáncer".

Para los pacientes esto supondrá contar con "un compromiso hacia la excelencia en todos los ámbitos; la prevención, los tratamientos oncológicos y el diagnóstico precoz", ha afirmado.

"El hecho de adquirir ese compromiso y tener esa acreditación lo que hace es que los estándares de calidad sean superiores. Es un compromiso por parte de las cuatro instituciones y no sólo para esa parte asistencial, sino también para la innovación y para la investigación", ha indicado Martín.

En estos momentos, ha explicado el consejero cántabro, ambas comunidades están enfrascadas en "diseñar un modelo de gobernanza" común "para la gestión del proyecto" que situará a ambas comunidades en "la vanguardia europea".

Para ello, ha avanzado: "Tendremos que ir incorporando profesionales con distinto perfil, consultores, que nos vayan desarrollando este modelo".

Cuando se consiga, ha relatado, irá "más allá del entorno Rioja-Cantabria" porque la sinergia será en un centro de referencia "para toda España y podrán acudir pacientes de toda España".

Ha resaltado que ha sido una iniciativa que "ha venido desde los clínicos que hicieron la propuesta a ambos gobiernos" y éstos fueron "receptivos", lo cual, ha visto, "es una de las garantías de éxito".

ÚNICA CANDIDATURA CON DOS COMUNIDADES

El acuerdo suscrito en el día de hoy da continuidad al firmado en mayo de 2025, cuando ambos consejeros acordaron la constitución de una comisión de trabajo conjunta para coordinar la candidatura a formar parte de la red EUnetCCC.

La propuesta de La Rioja y Cantabria ha sido recientemente designada por el Ministerio de Sanidad como una de las candidatas a la futura certificación europea, siendo además la única propuesta realizada en colaboración entre comunidades autónomas.

En esta primera fase han sido seleccionados otros trece centros españoles, junto a un total de dieciséis hospitales certificados por los gobiernos de Bélgica, Francia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, República Checa o Rumanía.

Esta designación supone el punto de partida hacia la acreditación como Centro Integral del Cáncer y reconoce que la colaboración impulsada por La Rioja y Cantabria reúne las condiciones necesarias para iniciar el proceso formal de evaluación europea.

El Servicio Riojano de Salud (SERIS), Fundación Rioja Salud y el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) coordinarán junto con el Servicio Cántabro de Salud y el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) las actuaciones asistenciales y en materia de investigación de este nuevo centro interautonómico de atención e investigación oncológica.