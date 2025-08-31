La Rioja, entre las comunidades con menos 'empresas fantasma', firmas que no presentan cuentas en los dos últimos años

LOGROÑO/MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Rioja está entre las comunidades con menos 'empresas fantasma', firmas que pese a estar inscritas en el registro no han publicado sus cuentas en los dos últimos años aunque tienen la obligación de hacerlo, como indica un estudio.

Este trabajo, el Estudio sobre Sociedades Fantasma, ha sido realizado por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), compañía filial de Cesce, líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing, ha informado esta entidad en un comunicado.

Las comunidades de Madrid, Andalucía y Cataluña concentran el mayor número de sociedades fantasmas, con un 19 por ciento, un 18,5 por ciento y un 17 por ciento del total respectivamente.

Por el contrario, Cantabria y La Rioja, junto a las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta son los territorios con menos compañías de este tipo, dado que no llegan al 1 por ciento.

Por sectores, en construcción y actividades inmobiliarias se localiza cerca del 25% de las empresas fantasma del conjunto de España y en comercio, algo más del 21%. El siguiente sector es el de servicios empresariales, que reúne al 14%.

Respecto a la antigüedad, el estudio señala que el 44% de las sociedades fantasmas se constituyó entre 1975 y 2000. Alrededor del 48% inició su actividad el siglo pasado, mientras que el 17% lo hizo entre 2000 y 2010 y un 19%, entre 2011 y 2020.

Atendiendo a su capital social, para un 65% de estas compañías la cifra es inferior a los 5.000 euros; un 6% se sitúa entre 5.000 y 10.000 euros, y alrededor del 10% entre 10.000 y 60.000 euros. Este es un porcentaje similar al de las que cuentan con un capital social de más de 60.000 euros.