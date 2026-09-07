La Rioja concede 1,34 millones a 33 entidades locales para impulsar espacios de ocio, convivencia y sociabilidad

LOGROÑO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, ha concedido 1.337.540,95 euros a 33 entidades locales para financiar actuaciones destinadas a centros de ocio, convivencia y sociabilidad en municipios y núcleos de población separados con una población igual o inferior a 500 habitantes, así como en entidades locales menores.

La resolución de concesión, publicada hoy, día 7, en el Boletín Oficial de La Rioja, contempla una distribución de 1.003.155,71 euros con cargo al ejercicio 2026 y 334.385,24 euros correspondientes al de 2027.

La mayor parte de las ayudas corresponde a la línea destinada a obras de reforma en establecimientos de bar-cafetería de titularidad municipal. Esta línea suma 1.102.886,43 euros en subvenciones aprobadas que se distribuyen entre 31 entidades locales. Las actuaciones reciben, con carácter general, una financiación del 100 % de la inversión subvencionable.

Las localidades beneficiarias de esta línea son Torre en Cameros, Gallinero de Cameros, Terroba, Brieva de Cameros, Viniegra de Arriba, Muro en Cameros, Leza de Río Leza, Mansilla de la Sierra, Daroca de Rioja, Pradillo, Manzanares de Rioja, Ochánduri, Ajamil de Cameros, Canales de la Sierra, Foncea, Nieva de Cameros, Matute, Pedroso, Hornos de Moncalvillo, Santurdejo, Bobadilla, San Román de Cameros, Hervías, Treviana, Villar de Torre, Cirueña, Ortigosa de Cameros, Leiva, Zarratón, Ábalos y Hormilla.

Por su parte, la línea destinada a obras de nueva construcción o de adaptación de locales municipales ya existentes para su conversión en establecimientos de bar-cafetería de titularidad municipal contempla 234.654,52 euros de subvención para las localidades de Valdemadera y San Millán de Yécora. En concreto, Valdemadera recibirá 116.880,08 euros, mientras que San Millán de Yécora contará con una ayuda de 117.774,44 euros.

UNA MEDIDA PIONERA PARA PROMOVER LA SOCIABILIDAD

Es la primera vez que el Gobierno de La Rioja lanza una orden de ayudas específica para que las entidades locales con menos recursos económicos puedan reformar, construir y adaptar locales públicos para mejorar los servicios básicos, sociales y de ocio, con el objetivo de fomentar la convivencia y la sociabilidad del municipio. Además, estas subvenciones financian la habilitación de un espacio para la venta directa de productos básicos, como pan caliente, artículos de higiene o alimentos envasados, con el fin de cubrir las necesidades básicas de aquellos municipios más afectados por la pérdida de este tipo de servicios.

Estos espacios son esenciales para la vida en los pueblos, ya que sirven como punto de encuentro de los vecinos, favoreciendo la sociabilidad y el disfrute del ocio. Por ello, el objetivo que se persigue es contribuir a que todos los municipios de La Rioja, incluso los más pequeños y las entidades locales menores, cuenten con un centro de estas características para dinamizar el medio rural y mejorar la calidad de vida.

Garantizar servicios básicos para todos los riojanos Estas ayudas reflejan el compromiso firme del Gobierno de La Rioja con la equidad, la sostenibilidad y la lucha contra la despoblación, ya que buscan garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios básicos, mejorando así la calidad de vida en las zonas rurales más despobladas, y promoviendo el desarrollo local proporcionando recursos a los municipios más vulnerables.

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

La orden de subvenciones establece que el servicio se prestará durante al menos cinco años desde la concesión de la ayuda, y un mínimo de 20 horas semanales distribuidas, cuando menos, en tres días de la semana. Por otro lado, las edificaciones cumplirán la normativa vigente en materia de urbanismo, construcción y edificación, sanidad y consumo, seguridad, prevención de incendios, protección civil, accesibilidad y supresión de barreras físicas y sensoriales, higiene, protección de medio ambiente y cualquier otra que resulte de aplicación.

La cuantía de la subvención cubre el 100 % de la actuación en las entidades con población igual o inferior a 300 habitantes; del 90 % en los entes con población de 301 a 400 habitantes; y del 80 % cuando la población sea de entre 401 y 500 habitantes, y para las poblaciones de más de 500 habitantes cuando la solicitud se realice para un núcleo de población separado del principal.