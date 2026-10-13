La Rioja se conecta al sistema único de notificaciones del Estado (DEHú)

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gracias a la sincronización de la Dirección Electrónica Habilitada Única, integrada en el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado, y los portales autonómicos de notificaciones, los ciudadanos y empresas residentes en las comunidades autónomas pueden consultar sus trámites y comunicaciones administrativas a través de un único buzón electrónico.

La Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú) es la herramienta que facilita el acceso a los ciudadanos y empresas a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las Administraciones Públicas adheridas. Se trata de un servicio gestionado por la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD), organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La comunidad autónoma de La Rioja se ha sumado a este proceso y su portal autonómico de Notificaciones Electrónicas (NOE) se ha integrado con el de la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú), para permitir desde hoy a sus ciudadanos ver en un único buzón las notificaciones y comunicaciones de las distintas administraciones, facilitar el seguimiento de los procedimientos administrativos y el control de las comunicaciones recibidas. Este proceso de transformación digital y simplificación administrativa evita tener que consultar diferentes portales y sedes electrónicas para comprobar la existencia de nuevas notificaciones.

La sincronización de los portales de notificaciones permitirá que cualquier acceso o notificación a través de cualquiera de los dos canales quedará automáticamente reflejado en el otro. El acceso se realizará mediante certificado digital, DNI electrónico o el sistema Cl@ve.