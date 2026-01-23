La Rioja consolida en FITUR 2026 su modelo turístico basado en el territorio, la experiencia y colaboración con sector

La Rioja consolida en FITUR 2026 su modelo turístico basado en el territorio, la experiencia y la colaboración con el sector - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha cerrado en FITUR 2026 las tres primeras jornadas de programación destinadas a los profesionales con un balance muy positivo, tras una intensa agenda de encuentros, mesas redondas y presentaciones que han permitido proyectar un modelo turístico coherente con la identidad del territorio, basado en la experiencia, la sostenibilidad y la colaboración entre administraciones, empresas y entidades locales.

Durante estos días dirigidos al público profesional, el estand de La Rioja ha funcionado como un espacio de trabajo y de encuentro, activando el concepto que articula su presencia en esta edición: un municipio que simboliza la forma de vivir y relacionarse de los pueblos y ciudades riojanas.

En este entorno, la plaza central y el frontón del estand se han convertido en punto de diálogo para el análisis de los principales retos y oportunidades del sector turístico.

La programación desarrollada ha abordado cuestiones clave como la evolución del enoturismo hacia propuestas más emocionales y experienciales, la integración del arte y la cultura en el medio rural, el valor del turismo vinculado a la Reserva de la Biosfera, las tendencias actuales del turismo rural, así como el papel de la gastronomía y del producto local como elementos identitarios del destino.

A ello se han sumado hitos relevantes como el avance de la Plataforma Inteligente de Destino (PID La Rioja), la presentación de la exposición 'AutorIA' y la conmemoración del 50 aniversario de Valdezcaray, que refuerzan la combinación entre trayectoria y nuevos modelos de futuro.

Asimismo, durante la jornada de hoy, viernes, la mesa redonda 'Proyectos de Emprendimiento en el ámbito turístico de La Rioja', moderada por el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha abordado temas vinculados al turismo rural, el enoturismo, el emprendimiento y las nuevas formas de impulsar proyectos innovadores desde La Rioja.

En esta propuesta impulsada por EmprendeRioja, han participado las iniciativas emprendedoras de Planeta Pueblo, Amabo Rioja, dMillennial y Cinebrand.

El trabajo del estand institucional se ha visto respaldado por una amplia participación del sector turístico riojano, que ha acompañado al Gobierno de La Rioja en esta labor de promoción conjunta, reforzando la idea de FITUR como un espacio de cooperación y de proyección compartida del destino en los mercados nacionales e internacionales.

AGENDA DEL FIN DE SEMANA PARA EL PÚBLICO GENERAL.

Tras este balance de las jornadas profesionales, La Rioja afronta el fin de semana con una programación abierta al público general que permitirá trasladar este relato estratégico al visitante final.

Durante el sábado y el domingo, el estand acogerá propuestas impulsadas por ayuntamientos y asociaciones, vinculadas al enoturismo, la gastronomía, el patrimonio histórico, el Camino de Santiago, el legado romano, el agroturismo y grandes eventos culturales y deportivos del territorio.

De este modo, el "municipio simbólico" que ha servido de escenario para el trabajo profesional se abre ahora al público como un espacio vivo y cercano, ofreciendo una primera aproximación a la diversidad y autenticidad de La Rioja.

Una invitación a conocer un territorio que propone detenerse, recorrerlo con calma y saborearlo, y que encuentra en FITUR un anticipo de una experiencia que se completa en el propio destino.

Durante el sábado 24 de enero, el estand de La Rioja abrirá sus puertas a las 10 horas y, a partir de las 11 horas, los visitantes podrán disfrutar del 'Mercado agrícola y gastronómico Haromas', organizado por el Ayuntamiento de Haro.

A las 12 horas se presentará la VII Edición de la Vuelta a España Movimiento Ultreya, mientras que a las 16 horas el Ayuntamiento de Calahorra acercará a los asistentes el 'pasado romano como motor turístico de la ciudad'.

Media hora más tarde, la Asociación Amigos de la Historia de Calahorra invitará a participar en el taller 'Acuña tu moneda de Calagurris'. La jornada finalizará con la actividad 'Donde el Camino se hace ciudad', a cargo del Ayuntamiento de Santo Domingo de La Calzada, que cerrará el estand a las 20 horas.

El domingo 25 de enero, a las 11,30 horas, el Ayuntamiento de Alfaro propondrá un recorrido por 'Historia, gastronomía y tradición'. A continuación, a las 12,30 horas, será el turno de 'Crónicas Najerenses: El abrazo de todo un pueblo a la historia de su ciudad', organizado por el Ayuntamiento de Nájera.

La jornada continuará a las 13,30 horas con 'Agroturismo en Rioja Oriental', a cargo de la Ruta del Vino Rioja Oriental, cerrando la feria a las 18 horas.