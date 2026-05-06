Rioja consolida su propuesta en Suiza con una experiencia exclusiva en el icónico Beau-Rivage Palace de Lausana - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja volvió a reunir en Suiza el pasado fin de semana a algunas de las voces más influyentes del panorama vitivinícola del país en una nueva edición del exclusivo 'Rioja Prestige Tasting'.

El encuentro de cerca de una treintena de importadores, periodistas especializados, sumilleres y prescriptores se desarrolló en uno de los escenarios gastronómicos más prestigiosos del país: el emblemático restaurante con dos estrellas Michelin Pic at the Beau-Rivage Palace de Lausana, uno de los grandes referentes europeos de la alta cocina y la sofisticación culinaria.

La octava edición de esta cita ya consolidada e imprescindible para los prescriptores de vino de calidad en Suiza comenzó con una exclusiva cata de 16 vinos dirigida por el reputado periodista, docente y experto en vino David Schwarzwälder, quien guio a los asistentes a través de un recorrido por la diversidad de estilos, la evolución contemporánea y la excelencia de Rioja.

La selección puso el foco en tendencias de la Denominación, incluyendo la nueva generación de vinos blancos procedentes de viñedos viejos y propuestas y grandes referencias de productores más históricos que reflejan la riqueza y variedad dentro de la misma Denominación. "En esta ocasión hemos escogido una muestra de vinos de Rioja de altísima calidad, tanto tintos como blancos, que dan cuenta de las novedades y de los estilos también más tradicionales que alberga la DOCa", explica Schwarzwälder. "Ninguna gran Denominación en el mundo ofrece un abanico de estilos tan variado y de tanta calidad como la DOCa Rioja; tiene un dinamismo único", concluye el experto.

Posteriormente, los invitados disfrutaron de una cena maridada concebida bajo la filosofía gastronómica de la reputada chef Anne-Sophie Pic con una propuesta de platos refinados, expresivos y perfectamente armonizados y elevados con una cuidada selección de vinos de Rioja.

Entre la cata y la cena, los asistentes pudieron degustar 25 referencias excepcionales de Rioja en una velada que da buena cuenta del prestigio y buen posicionamiento que los vinos de la DOCa tienen en el país helvético.

Esta experiencia impulsada por el Consejo Regulador forma parte de la intensa estrategia de promoción internacional orientada a consolidar el liderazgo global de Rioja, fortalecer su posicionamiento en mercados prioritarios y seguir impulsando su diversidad y propuesta de valor y calidad entre profesionales y consumidores de todo el mundo.