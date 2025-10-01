La Rioja contará con los "presupuestos más altos y de mayor carácter social de la historia", con 2.118 millones

Supone un 1,66 por ciento más que el presentado en el año 2025. Destaca el aumento en Salud, Educación y Servicios Sociales

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha presentado el proyecto de ley de Presupuestos para 2026 que asciende a 2.118,60 millones de euros, lo que supone un 1,66 por ciento más que el año anterior. "La Rioja contará en 2026 con los presupuestos más altos y de mayor carácter social de toda su historia", ha destacado el presidente riojano.

Capellán ha presentado estas cifras este miércoles, 1 de octubre, el mismo día que lo hizo el año anterior. Ha subrayado la importancia de hacerlo "en tiempo y forma" porque un presupuesto "es previsión, planificación y estabilidad desde todos los puntos de vista, para el Gobierno pero también para todos los sectores y ciudadanos". Una vez más -indica- "cumplimos con los riojanos".

El líder del Ejecutivo riojano también ha explicado que, en total el incremento de gasto disponible para las Consejerías es de 62,07 millones de euros más para inventir en los riojanos con respecto a 2025.

El foco del Gobierno, ha añadido, estará "para mejorar el gasto social", así las cosas "de esos 62,07 millones, más de 30 millones de euros serán el incremento destinado a Sanidad en La Rioja, más de 10 millones a las políticas educativas, y más de 5 millones a las políticas sociales", es decir, "el 75 por ciento de estas cifras irá a estos tres pilares para reforzar las prestaciones públicas".

"Una vez más, el Gobierno de La Rioja presenta un presupuesto que crece en sus ingresos y en el gasto total disponible para invertir y crece también en todas las partidas fundamentales".

El presupuesto cuenta con unas claves -ha detallado- "la estabilidad en un contexto de incertidumbre nacional" además de ese récord de inversiones para gasto social y una serie de condiciones fundamentales como, por ejemplo, el esfuerzo en vivienda (más de 28 millones) y en el modelo fiscal de bajada de impuestos.

Además, ha dicho, se incrementará el convenio de Capitalidad hasta llegar a los 3,08 millones (1,32 por ciento más), con las cabeceras de comarca hasta los 3,45 millones (1,17%) y Ayuntamientos pequeños.

