La Rioja continúa reforzando la protección del patrimonio histórico con más de 268.000 euros en ocho actuaciones

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, en su visita a Nalda para visitar patrimonio restaurado - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán ha visitado ocho actuaciones de conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico ejecutadas en las localidades de Nalda, Sorzano, Entrena, Navarrete, Ventosa, Sotés y Hornos de Moncalvillo. Los proyectos han movilizado una inversión global cercana a los 375.000 euros, de los que el Ejecutivo regional ha aportado más de 268.000 euros a través de la Orden de Ermitas y del Convenio de colaboración con la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

En una de las paradas, en Sorzano, Capellán ha puesto en valor la Orden de Ermitas, que "permite que Gobierno de La Rioja y Diócesis, en colaboración con los ayuntamientos, compartan esfuerzos para llevar a cabo intervenciones de preservación y conservación del patrimonio histórico y cultural, que para los municipios tiene un importante valor identitario".

"Estos siete municipios y ocho intervenciones que hoy visitamos han recibido inversiones por un valor superior a los 300.000 euros, en los que el Gobierno de La Rioja aporta el 70 por ciento del total. Unas actuaciones que se suman a las 72 intervenciones repartidas a lo largo de más de 60 municipios que ha atendido la Orden de Ermitas 2024/2025", ha destacado.

El Ejecutivo autonómico ha aumentado un 15 por ciento la partida destinada a la Orden de Ermitas hasta superar los 1,7 millones de euros. En cuanto al convenio con la Diócesis del presente ejercicio, se ha aumentado la cuantía un 22,5 por ciento, hasta alcanzar los 775.000 euros. "Un incremento importante que nos permite ejecutar más obras e intervenir sobre un patrimonio que es una de las riquezas que tiene La Rioja".

"Tenemos una gran cultura, una gran historia, un gran patrimonio detrás y la obligación de cuidarlo y preservarlo. Este es el compromiso que hoy también visualizamos entre todas las administraciones: ayuntamientos, Diócesis y el Gobierno para trabajar conjuntamente para preservar lo mejor posible nuestro patrimonio histórico artístico", ha subrayado.

Por su parte, el alcalde de Sorzano, Javier Poyales, ha agradecido tanto al Gobierno de La Rioja como a la Diócesis "su implicación en este tipo de reformas y la aportación de fondos para que se produzcan. Unas actuaciones que son tan importantes para municipios pequeños a la hora de conservar nuestro patrimonio en buenas condiciones y que muchas veces no podemos afrontar".

PATRIMONIO RELIGIOSO Y DEFENSIVO

La visita ha comenzado en el castillo Señorío de Cameros de Nalda, declarado Bien de Interés Cultural. La consolidación de estructuras en el frente este y del muro ataluzado norte ha movilizado una inversión de 66.821,19 euros, con una aportación autonómica de 60.139,07 euros, el 90 por ciento del presupuesto total.

Esta intervención ha permitido consolidar los restos arqueológicos descubiertos durante las excavaciones realizadas en 2023, correspondientes tanto a las primeras fases defensivas del castillo, en torno al siglo XIII, como a los momentos finales de ocupación del conjunto, cuando fue sede administrativa del Señorío de Cameros durante los siglos XVII y XVIII. Los trabajos han incluido, además, la protección de elementos singulares como uno de los aljibes conservados en el recinto, que alberga grafitis históricos en su interior.

A continuación, Capellán ha visitado la restauración de los muros de la ermita de Nuestra Señora de Villavieja, una construcción barroca del siglo XVII que incorpora elementos reutilizados del siglo XVI. La actuación ha supuesto una inversión de 42.618,24 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha financiado 26.994,39 euros a través de la Orden de Ermitas, el 63,3 por ciento del coste total.

Los trabajos han permitido mejorar el drenaje del edificio, corregir patologías derivadas de la humedad, restaurar fábricas de mampostería y reforzar distintos elementos constructivos para garantizar su adecuada conservación.

La siguiente parada en el marco de esta ruta ha sido la iglesia parroquial de San Martín de Sorzano, donde se ha restaurado la fachada sur del templo a través del Convenio entre el Gobierno de La Rioja y la Diócesis de Calahorra y La Calzada- Logroño.

La actuación ha supuesto una inversión de 61.395 euros, de los que la Administración regional ha aportado 52.185,75 euros, el 85 por ciento del presupuesto. Los trabajos han consistido en la limpieza y consolidación de muros, la reparación de grietas y elementos deteriorados, la reposición de piezas desaparecidas y la restauración de cornisas y elementos de cubierta.

Construida principalmente durante el siglo XVI, esta iglesia combina sillería, sillarejo y ladrillo y constituye uno de los principales referentes patrimoniales del municipio.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RELIGIOSO EN EL VALLE DEL IREGUA

A su vez, en la localidad de Entrena ha visitado la restauración del retablo del Cristo de la Cruz y de la mesa del altar de la iglesia parroquial de San Martín.

La intervención ha contado con una inversión de 21.417 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha financiado 16.760,94 euros, el 78,3 por ciento del total. Los trabajos han permitido actuar sobre los daños provocados por la humedad, la presencia de sales, hongos e insectos xilófagos, mediante labores de consolidación estructural, limpieza y reintegración cromática de este conjunto artístico.

La visita ha continuado en Navarrete, donde se ha intervenido en el pórtico de acceso a la ermita de Santa María de Jesús, del siglo XVII levantado sobre una construcción anterior del XVI y situado en el entorno protegido del Camino de Santiago. La actuación ha movilizado una inversión de 28.798 euros, con una aportación autonómica de 16.046, el 55,7 por ciento del coste total de la intervención.

Los trabajos han permitido mejorar el sistema de evacuación de aguas pluviales, reparar cubiertas y restaurar elementos constructivos del pórtico, además de incorporar mejoras destinadas a facilitar la contemplación del interior del templo y favorecer la divulgación del bien patrimonial.

CONSERVACIÓN FUTURA DE TEMPLOS HISTÓRICOS

En Ventosa, la restauración de las cubiertas de la iglesia parroquial de San Saturnino ha supuesto una inversión de 12.998,62 euros, de los que el Gobierno regional ha aportado 8.563,49 euros, un 65,9 por ciento del total. El edificio conserva elementos constructivos de los siglos XVI, XVII y XVIII y se ha permitido renovar la cobertura, mejorar la impermeabilización y restaurar elementos de madera para reforzar la protección del inmueble frente al deterioro.

Del mismo modo, en Sotés, la conservación y restauración de la portada, el pórtico, los zócalos y un contrafuerte de la iglesia parroquial de San Martín han movilizado una inversión de 98.487,37 euros, con una financiación autonómica de 58.629,53 euros, el 59, 5 por ciento del coste total. La iglesia tiene su origen en una construcción tardogótica de comienzos del siglo XVI y conserva una destacada portada presidida por la representación ecuestre de San Martín de Tours. La intervención ha incluido la limpieza y consolidación de la piedra, la eliminación de sales, el sellado de grietas y fisuras y la recuperación de diversos elementos arquitectónicos afectados por el paso del tiempo.

La visita ha concluido en Hornos de Moncalvillo, donde se ha ejecutado la segunda fase de restauración de las fachadas de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. La actuación ha contado con un presupuesto de 42.400 euros y una aportación del Gobierno de La Rioja de 29.010,08 euros, el 68,4 por ciento del total. Construido entre los siglos XVI y XVII, el templo combina fábricas de sillería y ladrillo.

La intervención ha permitido restaurar elementos de cantería, recuperar ventanales históricos y corregir procesos de erosión y degradación en distintas zonas de las fachadas, dando continuidad a una fase anterior ya ejecutada.