La Rioja continuará en la red de centros Europe Direct hasta 2030

Archivo - Europe Direct ha contribuido a crear una red de redes con entidades de La Rioja - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja y la Comisión Europea han renovado el acuerdo para que el Ejecutivo regional siga participando en la red de Centros de Información Europe Direct en el periodo 2026-2030.

Tal y como ha informado el Gobierno riojano en nota de prensa, desde su creación en 2009, el punto Europe Direct ha contribuido a la creación de una red de redes con entidades de La Rioja que cuentan con proyectos comunitarios, con las que colabora para aumentar la participación de La Rioja en iniciativas europeas.

La red de Europe Direct dispone de centros de información sobre la UE a lo largo de toda Europa. Los puntos son gestionados por Administraciones públicas y otro tipo de entidades, que actúan como nexos entre las instituciones europeas y su territorio, y ofrecen información actualizada sobre Europa, resuelven dudas sobre la UE y apoyan la difusión de los valores europeos.

En 2026 se inicia un nuevo periodo de funcionamiento de la red, para el que el pasado verano se abrió una convocatoria a la que el Gobierno de La Rioja presentó su solicitud para seguir actuando como Centro Europe Direct en España los próximos cuatro años.

Una propuesta que ha sido aprobada finalmente, "reafirmando así el compromiso de La Rioja con la Unión Europea y la importancia de sensibilizar a la población sobre el papel de Europa en sus vidas".

En concreto, la Comisión Europea, tal y como ha trasladado el Ejecutivo regional "ha valorado muy positivamente la propuesta de La Rioja de centrar la actividad de su Centro Europe Direct en las prioridades de la Agenda Estratégica de la UE y de la actual Comisión Europea".

Sobre éstas se llevarán a cabo actuaciones para aumentar la información sobre la UE que llega a la ciudadanía, haciendo que esta sea correcta, fiable y actualizada; y sensibilizar sobre la importancia de la Unión Europea en nuestras vidas y en la región.

También, involucrar a la ciudadanía en la vida democrática europea y fomentar la participación de la sociedad riojana en los programas y oportunidades europeas; o difundir los valores europeos y la democracia activa en la Comunidad Autónoma.

Con sede en el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), el centro ha llevado a cabo concursos infantiles sobre la Unión Europea, debates con jóvenes y otros colectivos sobre las políticas europeas, o actos y otro tipo de actividades para conmemorar aniversarios europeos y concienciar sobre el papel de la UE en La Rioja.

El punto ofrece también información actualizada sobre las oportunidades de empleo, prácticas, premios y otras iniciativas europeas, además de contar con un servicio a la ciudadanía de resolución de dudas sobre la Unión Europea.