La Rioja se convertirá a partir del miércoles en el gran escenario de algunas compañías de teatro visual, circo o clown

Archivo - Uno de los montajes de 'Mute' - FESTIVAL MUTE - Archivo

LOGROÑO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

A partir del miércoles y durante 12 días, La Rioja acogerá la tercera edición del Festival Mute que a través de una programación que trasciende los escenarios convencionales permitirá disfrutar de diferentes espectáculos de teatro, circo, danza, clown, títeres, música y creación visual de la mano de algunas de las compañías más relevantes del panorama nacional e internacional.

Hasta el próximo domingo 6 de septiembre, Mute va a convertir plazas, teatros, salas, bibliotecas y espacios patrimoniales de Logroño y por primera vez también de diez municipios de La Rioja en lugares de encuentro entre artistas y espectadores. Una apuesta decidida por acercar las artes escénicas contemporáneas al territorio y demostrar que la cultura también puede convertirse en motor de cohesión y de vida para los municipios riojanos.

Por ello, esta tercera edición se inaugura este miércoles 26 de agosto a las 22,00 horas en la Plaza del Castillo de Sajazarra donde el artista riojano Borja Sand Artist, uno de los pioneros de la animación con arena en Europa, desarrollará su delicado espectáculo Sueños de arena en el que con este material transforma imágenes efímeras en un emocionante viaje por la vida acompañado de música en directo.

Teatro visual, circo, danza, clown y títeres permitirán desarrollar un recorrido artístico por toda La Rioja con la creación en esta edición de Mute Extensión Rural para llevar espectáculos de acceso libre a Sajazarra, Nájera, San Vicente de la Sonsierra, Herramélluri, Anguiano, Enciso, La Unión (Clavijo), Quel, San Andrés (Lumbreras de Cameros) y Navarrete.

Además, en Logroño, Mute reunirá una selección de creadores imprescindibles de la escena contemporánea. Zero en Conducta abrirá la programación el lunes 31 de agosto con su premiado universo de teatro físico y títeres; Pepe Viyuela llevará su inconfundible clown al Auditorio del Ayuntamiento; Spinish Circo presentará una de las grandes revelaciones del circo actual; Manel Rosés acercará una de las piezas más galardonadas de los últimos años; Javier Aranda regresará con Parias, referente internacional del teatro de títeres para adultos; Off Tune fusionará música clásica y arte con arena; y Hilo Producciones, SótanoB y La Estampa Teatro cerrarán el festival con la aclamada Atra Bilis.

El programa se completa este año con actividades paralelas como la iniciativa VerMute con seis encuentros para que artistas y espectadores puedan compartir espacios de conversación de una manera diferente. También se han organizado talleres de formación dirigidos a intérpretes, estudiantes de artes escénicas y personas interesadas en profundizar en el trabajo corporal y el movimiento con algunos de los más reconocidos profesionales del sector. Porque Mute aspira a ser mucho más que un festival de exhibición. Quiere convertirse en un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio.

En esta tercera edición, el Festival organizado por la compañía 'El Perro Azul' reafirma su consolidación gracias al apoyo del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura, instituciones que hacen posible que esta apuesta por la creación contemporánea siga creciendo y situando a La Rioja como un referente del teatro gestual. Más información, entradas e inscripciones en mutefestival.com