La Rioja convoca ayudas para la realización de actividades de promoción del uso de la bici como medio de transporte

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LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado este miércoles la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades de promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte en La Rioja correspondiente al año 2026.

Esta iniciativa está enmarcada dentro del compromiso del Gobierno de La Rioja por impulsar la movilidad sostenible en nuestra región, fomentar la práctica del ejercicio físico en los desplazamientos cotidianos, de turismo y ocio, así como mejorar la salud de los riojanos.

Esta convocatoria, gestionada por la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, está dirigida a las entidades, instituciones y organizaciones, jurídicas o económicas, de carácter privado, sin ánimo de lucro, que desarrollen las actividades a financiar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Se financiará hasta el 100 % del coste de las actuaciones, no pudiendo exceder la cantidad de 10.000 euros por beneficiario.

Será subvencionable la preparación y ejecución de acciones informativas y formativas, tales como cursillos de aprendizaje y perfeccionamiento en el uso de la bicicleta, cursillos de mantenimiento, reparación o personalización de bicicletas, exposiciones, charlas, conferencias, seminarios, fiestas, marchas ciclistas, diseño, alojamiento y mantenimiento de páginas web, promoción de la seguridad vial, etc..

También la redacción, traducción y publicación de materiales escritos y/o audiovisuales; la realización de investigaciones sobre la movilidad en bicicleta; la organización y realización de mercadillos de compra y venta de bicicletas y material de segunda mano; la asistencia de los miembros de las asociaciones o entidades consideradas beneficiarias a reuniones de coordinación o debate con otras entidades públicas y privadas, o a eventos de formación y/o estudio; y otras análogas.

El plazo de solicitudes se extenderá durante 15 días hábiles a contar desde mañana, jueves, día 17. Las actividades subvencionables deberán comenzar y finalizar en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026. La convocatoria está dotada con un presupuesto total de 35.000 euros.

En la convocatoria del año pasado se concedieron ayudas por un total de 26.224,93 euros para la realización de diferentes actividades por parte de la Federación Riojana de Triatlón, la Asociación de Comerciantes de Bicicletas, la Universidad Popular de Logroño, Cruz Roja Española, FAPA Rioja y AMPA del CEIP Caballero de la Rosa.