Rioja cosecha nuevos éxitos en Peñín - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presencia de la Denominación de Origen Calificada Rioja fue uno de los grandes atractivos durante la celebración de Madrid Top Wine by Peñín (anteriormente conocido como Salón de los Mejores Vinos de España), la cita de referencia imprescindible para el vino de calidad en nuestro país que mantiene su objetivo de reunir a las mejores bodegas nacionales e internacionales y a profesionales con capacidad de compra y prescripción.

En el marco de este encuentro y como inauguración de la agenda de actividades del salón, la DOCa ofreció una exclusiva cata, orientada a mostrar los contrastes y la enorme diversidad de la Denominación, con tintos de pueblo, de parcela y singulares, hasta blancos y rosados con mayor o menor guarda, mostrando su capacidad de estar a la vanguardia.

Dirigida por Peter Arijs, Education and Global Projects Manager del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, la cata "Interpretaciones de un territorio de contrastes" trazó un recorrido sensorial a través de la enorme vitalidad de la región y el momento de ebullición y eclosión de proyectos que atraviesa, que conviven al mismo tiempo con un envidiable legado histórico, marcando el rumbo del vino español.

Las referencias escogidas para dar muestra de la calidad y diversidad de la DOCa fueron: Límite Norte 2023, de Ramón Bilbao; Lore de Ostatu 2023, de Bodegas Ostatu; 200 Monges Rosado Reserva 2017 de Bodegas Vinícola Real; Propiedad de Yerga 2024, de Bodegas Palacios Remondo; Bideona V1BN4 (Villabuena) 2022, de Bodega Bideona; Finca Riojanda 2021, de Viñedos el Pacto; Roda I Reserva 2021, de Bodegas Roda, y La Cueva del Contador 2023, de Bodega Contador. Los 40 asistentes, que colgaron el cartel de 'completo' coincidieron en el gran nivel y variedad de las propuestas escogidas.

"La cata ha sido un súper viaje por Rioja a través de sus suelos, sus climas, sus variedades... Un auténtico lujo", explicó Paloma Ortega, participante en el ejercicio de cata. "He aprendido mucho, catando 'unos vinazos' de Rioja", confesó Luke Darracott, educador de Rioja.

El protagonismo de Rioja en Peñín se vio también respaldado por el liderazgo de la DOCa en la propia Guía Peñín, donde en su última edición repite como la Denominación de origen española con mayor número de referencias vinícolas reseñadas, que superan las 1.000.

Peñín destaca, además, no solo la cantidad de referencias listadas y recogidas de Rioja, sino también su excelencia, situándola como la Denominación con las calificaciones más altas: 738 referencias por encima de los 90 puntos y 98 referencias con 95 puntos o más, superando la edición anterior, un reflejo del trabajo constante de bodegas y viticultores por seguir empujando y elevando la calidad.

Cabe destacar, además, que una gran parte de los vinos de Rioja listados (casi un 25%) son blancos y rosados, lo que muestra la diversidad intrínseca de la Denominación.

Con esta presencia, Rioja reafirma su papel como la denominación de referencia, capaz de sorprender y decididamente proyectada hacia el futuro.