Por La Rioja critica que el Ejecutivo regional "ha dejado de garantizar el seguimiento en prevención cáncer en mujeres"

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LOGROÑO 4 May. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha criticado que "el Gobierno de La Rioja ha vaciado de contenido la prevención del cáncer en mujeres". "Tal y como nos han trasladado profesionales del propio sistema sanitario -detalla la secretaria general de POR LA Rioja, Sonsoles Soriano- hoy en día, si una mujer quiere un control periódico real, la respuesta que encuentra en demasiadas ocasiones es que acuda a la sanidad privada".

"Es el resultado de un modelo que ha dejado de garantizar un seguimiento global y que genera inseguridad, desigualdad y abandono".

La formación regionalista recuerda que durante años las mujeres han contado en La Rioja con revisiones ginecológicas integrales. "Hoy en la práctica ese modelo ha desaparecido".

El partido exige "explicaciones inmediatas, transparencia real en los datos de cribado y una revisión urgente del modelo de prevención". "Porque aquí no estamos hablando de gestión ni de cifras -alerta Soriano- estamos hablando de diagnósticos tardíos, de oportunidades perdidas y de vidas que pueden verse comprometidas por una política sanitaria que ha decidido mirar hacia otro lado".

Sonsoles Soriano acusa al Gobierno de La Rioja de Gonzalo Capellán de "trocear la prevención en programas aislados: citologías en atención primaria por tramos de edad y mamografías limitadas a determinados rangos, mientras que fuera de esos supuestos el acceso depende de que haya síntomas y de la derivación del médico de cabecera. Es decir, se ha pasado de prevenir a llegar tarde". La secretaria general de la formación regionalista señala que a la reducción del sistema de prevención se suma la opacidad del Ejecutivo del Partido Popular.

"En La Rioja -remarca- no hay información pública clara, accesible y actualizada sobre el funcionamiento real de los cribados, su cobertura efectiva ni los recursos destinados a prevención".

Sonsoles Soriano recuerda que "no hace demasiado tiempo hubo una polémica pública relevante respecto a los datos del cribado que evidenció la falta de transparencia en un ámbito que afecta directamente a la salud de las mujeres".

Por La Rioja califica de "irresponsabilidad política y no técnica" que en una región donde cada año se diagnostican entre 240 y 260 caso de cáncer de mama, además de otros tumores ginecológicos, "se sufra falta de claridad en los datos y de acceso a un sistema preventivo global".

Sonsoles Soriano señala la hipocresía del Ejecutivo de Capellán. "Se les llena la boca -apunta- hablando de la salud de la mujer, organizando carreras, actos y campañas, pero han tardado años en implantar de forma efectiva la vacunación frente al virus del papiloma humano en niños y niñas, incluso cuando ya existían datos suficientes que justificaban su extensión".

"Lo curioso, continúa la regionalista, es que ahora cuando existe esa prevención primaria, el Gobierno del PP prescindo de algo tan esencial como la detección precoz de ese cáncer. Es un planteamiento incoherente y profundamente irresponsable".

Sonsoles Soriano subraya que "no se puede tolerar que el Gobierno de La Rioja trate de mercadear con la salud de las mujeres riojanas y venda carreras, actos y campañas mientras en la práctica el sistema sanitario pierde capacidad para detectar el cáncer a tiempo. La prevención no puede ser propaganda".

Señala directamente la responsabilidad del Gobierno autonómico, pero también de "la inacción del Gobierno central" en la planificación sanitaria. "La falta de profesionales, la sobrecarga asistencial y la ausencia de una estrategia clara han llevado a un sistema en el que la prevención ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse en un servicio condicionado". Soriano precisa que "estamos ante un modelo que empuja, de facto, a la privatización de la prevención. Quien puede pagarlo se controla; quien no, depende de la suerte, de la insistencia o de llegar a tiempo cuando ya hay síntomas. Eso rompe el principio básico de igualdad en el acceso a la sanidad pública".