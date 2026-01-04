Por La Rioja critica "gestión opaca" y "nefasta planificación e inversión" en la estación de esquí de Valdezcaray

Archivo - Imagen de archivo de Valdezcaray - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha criticado este domingo "una gestión opaca, malas inversiones millonarias, nefasta planificación de la innivación, abandono de zonas clave, carencia de criterio técnico y manipulación de cifras, tratando de engañar mezclando visitantes con esquiadores reales, en la Estación Invernal de Valdezcaray".

La formación regionalista, en un comunicado, apunta la grave deriva que sufre la gestión de la estación de esquí de Valdezcaray, "consecuencia directa de decisiones adoptadas por el Gobierno de La Rioja del Partido Popular, que ha apostado por un modelo de dirección sin perfil técnico conocido, sin transparencia y sin resultados. La consecuencia es una estación que carece de rumbo alguno".

Por La Rioja subraya que el nuevo gerente de Valdezcaray "fue designado sin que conste públicamente su experiencia contrastada en la gestión de estaciones de esquí, ni la presentación de un proyecto definido y específico para Valdezcaray".

Recuerda que, a día de hoy, "lo que sí es evidente es una única constante: gasto elevado de dinero público sin criterio, sin optimización y sin retorno real para la estación ni para los esquiadores, ni para los municipios del entorno e influencia".

La formación regionalista señala la inversión de 1,3 millones de euros en dos máquinas pisa-nieve de alta gama "como uno de los mejores ejemplos de la gestión errática que sufre Valdezcaray". "No se cuestiona la necesidad de invertir -precisan desde Por La Rioja-, sino cómo y con qué criterio; es decir para qué se invierte".

Desde la formación regionalista reclaman "una planificación sensata, una inversión cercana a los 600.000 euros reacondicionando maquinaria existente, habría permitido garantizar el servicio básico de la estación. En cambio, se ha optado por una compra sobredimensionada que no ha resuelto los problemas reales: ni más pistas abiertas, ni mejor distribución de nieve, ni mayor fiabilidad operativa".

INNIVACIÓN MAL PLANIFICADA Y ZONAS CLAVE ABANDONADAS.

Por La Rioja denota que "pese al despliegue tecnológico, "la innivación artificial se concentra en la zona baja, de escaso impacto deportivo y comercial" y denuncia que "las zonas estratégicas de la parte alta siguen cerradas. Campos Blancos, la cota más alta y decisiva para una temporada sólida, vuelve a quedar ignorada".

La formación regionalista reitera que no es falta de inversión sino falta de criterio técnico y de prioridades.

A todo ello suman que desde la gerencia de Valdezcaray y desde el Gobierno de La Rioja se han difundido cifras de más de 3.100 visitantes el primer día, sin aclarar que visitante no equivale a esquiador.

"Un esquiador es quien compra el forfait y sostiene económicamente la estación -detallan-; mientras que un visitante puede subir, consumir mínimamente y marcharse. Mezclar ambas cifras infla artificialmente los datos y oculta el fracaso real del modelo de apertura".

ACCESOS COLAPSADOS Y ABANDONO DE LA PLANIFICACIÓN.

El caos en los accesos a Valdezcaray ha sido constante en los primeros días de la temporada.

"Atascos prolongados en Santo Domingo de La Calzada y la propia Ezcaray; más de hora y media desde Logroño, frente a estaciones vecinas donde en poco más de dos horas ya se está esquiando. No ha existido ninguna medida en la gestión del tráfico ni de anticipación a las retenciones en días punta", demanda Por La Rioja.

La formación regionalista lamenta la falta de competitividad que sufre Valdezcaray frente a otras estaciones invernales por la nefasta gestión a la que está sometida.

"Una estación moderna no puede depender de la improvisación y no es admisible que a pesar de la inversión multimillonaria el servicio prestado empeore", argumentan.

Así, critican que "el nuevo sistema de alquiler y venta, presentado como avance tecnológico, ha generado el efecto contrario: colas de más de dos horas, sistemas más lentos que los antiguos métodos manuales y el anunciado nuevo sistema de alquiler de esquís ni siquiera está operativo, mientras se mantiene el de snowboard por una decisión que no se ha podido revertir".

La formación regionalista revela que además los usuarios no han tenido garantía de material ni de acceso real a pistas tras pagar el forfait.

"Esto no es digitalización, es desorganización provocada por decisiones técnicas incomprensibles, generando situaciones absurdas para los usuarios como el telesilla de Valdezcaray operativo, pero sin posibilidad de activar los cañones de innivación o cañones en marcha que obligan a detener el telesilla. Son errores que evidencian falta de coordinación, de conocimiento técnico y de dirección", aseguran.

Por La Rioja resalta que Valdezcaray no fracasa por falta de demanda ni de nieve, "fracasa por gestión política desconectada de la realidad por un gerente sin proyecto conocido y un Gobierno regional que confunde gastar dinero con gestionarlo bien".

La formación regionalista exige transparencia sobre el perfil técnico del gerente, detalle de los criterios de inversión, un plan real de innivación y apertura de las zonas altas de la estación, un sistema de alquiler y forfaits que funcione y respeto al dinero público y a los esquiadores. "Valdezcaray no necesita más propaganda, sino una gestión profesional, planificación y responsabilidad política", concluyen.