Por La Rioja critica que el proyecto de Presupuesto de Logroño 2026 revela "falta de idea de ciudad presente y a futuro"

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha criticado este jueves con "dureza" el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el alcalde Logroño, Conrado Escobar, calificándolo de "puro trámite y sin visión de futuro, lo que revela una carencia absoluta de idea de ciudad".

La formación regionalista resalta que el Presupuesto 2026 presentado por Escobar manifiesta una la falta de iniciativa y la incapacidad del equipo de Gobierno municipal del Partido Popular.

"Ni siquiera las promesas vacías de contenido -denuncia el portavoz de Por La Rioja, Miguel Gómez Ijlaba- a las que nos tiene acostumbrados Contado Escobar se encuentran reflejadas en el documento".

La formación regionalista lamenta que hayan quedado atrás los presupuestos rigurosos de la primera década de los años 2.000, "en los que los presupuestos municipales reflejaban y marcaban la ciudad presente y la ciudad del futuro".

Unas cuentas, añade, "en las que se plasmaban previsiones futuras y provisiones presupuestarias para actuaciones a largo plazo, planes de inversiones ambiciosos plurianuales que preparaban el camino para la creación de dotaciones públicas que requerían de un fuerte impulso inversor y que permitió a la ciudad disponer y disfrutar de los actuales servicio y dotaciones públicas".

Gómez Ijalba remarca que "el proyecto de presupuestos 2026 es un ejemplo de nula gestión, en el que aumentan los gastos corrientes, demostrando la incapacidad de ahorro y lo cara que sale la improvisación de este gobierno y sin embargo, se reducen las inversiones que es lo que genera musculo en la ciudad y lleva a su renovación y rejuvenecimiento".

El portavoz de Por La Rioja subraya que "estos presupuestos deberían contar incluso con una dotación presupuestaria para un futuro plan de inversiones plurianual que contemple actuaciones necesarias en la ciudad como la unión de la calle Portillejo con el cuarto puente; la creación del quinto puente o la actuación definitiva en el monte Cantabria, por poner algunos ejemplos".

La formación regionalista lamenta, igualmente, que pase otro año en el que los presupuestos no apuesten por una mejor movilidad en la ciudad, diseñando una ciudada que priorice al peatón.

"Proponemos -anuncia Gómez Ijalba- la puesta en marcha de una campaña de sensibilización para eliminar los patinetes a motor de las aceras con una dotación de 30.000 euros, como paso previo a una segunda actuación de sanciones".

A ello suma la propuesta para "la inclusión en el presupuesto municipal 2026 de una campaña de concienciación dirigida a mejorar la limpieza y salubridad de la ciudad, así como una limpieza extraordinaria real -no el paripé organizado por Escobar tras San Mateo- dotadsa de 100.000 euros".

De igual manera en el ámbito de la movilidad activa y de la seguridad vial, Por La Rioja propone al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la una partida presupuestaria destinada a la instalación de pasos de cebra iluminados inteligentes con sensores de detección de peatones, que alerten a los conductores de la presencia de personas atravesando dichos pasos de cebra.

"Cada paso de cebra inteligente tiene un coste aproximado de 4.000 euros -describe Gómez Ijalba- y proponemos la instalación de 20 en 2026 en las travesías peatonales más peligrosos de la ciudad y dando continuidad a su instalación cada año".

El portavoz de la formación regionalista apunta que "el problema reside en que para estas actuaciones que proponemos como para muchas otras, es necesario tener una idea de la ciudad de futuro que se quiere diseñar y tener la capacidad de gestionar y ejecutar proyectos e iniciativas".

"Algo -concluye- que este equipo de Gobierno se ha demostrado que es incapaz; hasta el punto de que el propio alcalde calificó a sus concejales como un equipo de gobierno previsible durante el debate del estado de la ciudad".