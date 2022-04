La Rioja defenderá la posición común de las ccaa dentro del Consejo de Educación y Cultura del Consejo de Europa

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pedro Uruñuela, participa estos próximos días 4 y 5 de abril en el Consejo de Educación y Cultura del Consejo de Europa, que se celebra en el European Convention Center de Luxemburgo.

El consejero, que estará acompañado por el director general de Gestión Educativa, Emilio Izquierdo, defenderá la posición común de las Comunidades Autónomas en este debate europeo, concretamente mañana en la sesión sobre Cultura, y el martes en la referida a Educación.

Uruñuela intervendrá mañana lunes en la sesión referida a Cultura, concretamente en el debate acerca de la 'Protection of cultural sector and its actors impacted by the situation in Ukraine'. En este foro, defenderá la posición común de las Comunidades Autónomas sobre posibles acciones a tomar y respuestas para el sector cultural y sus profesionales ante el impacto de la guerra de Ucrania. El martes, el consejero tomará de nuevo la palabra para defender la posición común autonómica en acciones para reforzar la gestión de crisis y la anticipación en el Espacio Europeo de Educación.

En este espacio de debate comunitario, las comunidades autónomas defienden de forma rotatoria una posición que es previamente trabajada y debatida en las semanas precedentes. La Rioja toma en esta ocasión la palabra para exponer una opinión global en temas de plena actualidad en las materias de Educación y Cultura. Ambas sesiones podrán seguirse por streaming en el siguiente enlace: https://video.consilium.europa.eu/home/en.