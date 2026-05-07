La Rioja defiende su política en dependencia a pesar de que el Gobierno de España "no cumpla" con su financiación

Archivo - Ancianos y servicios sociales - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha defendido la gestión del Gobierno regional ante la situación actual del sistema de dependencia en La Rioja a pesar de que el Gobierno central "no cumpla" con su parte de financiación (el 50 por ciento). El incremento de servicios de la dependencia "ha aumentado en estos últimos tres años de legislatura", ha aseverado.

Basándose en datos, la consejera ha explicado que en materia de gestión de la atención y cobertura, La Rioja ha visto incrementar sus servicios casi en un 30 por ciento. "Hemos pasado de 11.549 en 2023 a 14.917 en 2025".

Con respecto al número de personas atendidas en el PIA (Programa Individual de Atención), éste ha crecido un 12,54 por ciento. Pero, además, el tiempo de resolución del PIA ha bajado de 263 a 164 días. "una cifra mejor que la media española".

Además, La Rioja mantiene una ratio de 1,55 prestaciones por persona beneficiaria, por encima de la media nacional (1,43).

Ha habido también -ha explicado la consejera- crecimiento en todos los servicios "en prevención, teleasistencia, centros de día y residencias y se ha mejorado la posibilidad de acceso a éstas".

En cuanto a la reducción de listas de espera y tiempo "se ha reducido casi un 59,49 por ciento al pasar de 1.997 a 809 personas con derecho reconocido que estaban esperando una resolución".

En cuanto a agilidad, el medio tiempo de resolución de teleasistencia se ha reducido en un 60 por ciento.

También "lideramos el gasto de España en La Rioja en cuanto a inversión económica y tenemos el mayor gasto por habitante en dependencia". Y todo ello, ha finalizado, "sin que el Gobierno de España cumpla sus deberes, imagínese si recibiéramos el 50 por ciento de la financiación que nos corresponde".

"NUNCA ANTES HA HABIDO MÁS OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO"

En otro orden de asuntos, la consejera de Salud también ha defendido que La Rioja ha presentado "la mayor oferta histórica de OPES para este año". Nunca antes -ha dicho- "ha habido más Oferta Pública de Empleo ni en el Hospital de Calahorra ni en el San Pedro ni en la AP".

Plazas -ha dejado claro- "que no las dirigimos nosotros hacia un sitio u otro sino que se sacan y se eligen. Esto es cumplir la ley y el derecho de un trabajador a elegir cuando ha ganado un concurso de oposición de elegir la plaza a la que quiera ir".

Martín ha respondido así a la pregunta del Grupo Parlamentario Socialista sobre si consideraba que la cobertura de plazas de especialistas en La Rioja se estaba realizando de manera equilibrada entre los distintos centros hospitalarios".

Como ha garantizado Martín, "la cobertura de plazas especialistas de AP y hospitalaria se hace de manera más que equilibrada, de manera reglada y cumpliendo siempre las normas".