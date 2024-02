Rioja, la Denominación con más vinos imprescindibles para este 2024, según la Guía de Vinos de La Vanguardia

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada Rioja acapara casi un cuarto de los vinos considerados como "imprescindibles" en la Guía de Vinos de La Vanguardia 2024, una de las publicaciones de referencia para el sector que selecciona los mejores vinos que todo buen aficionado y wine lover debe conocer. Con 20 marcas destacadas, Rioja sobresale dentro de los "100 Vinos Que no Te puedes Perder" este año entre las 27 Denominaciones de Origen que recoge la guía.

Además, los dos únicos vinos a los que esta edición de la Guía otorga 100 puntos, la máxima calificación, son de Rioja: 200 Monges Gran Reserva, de Bodegas Vinícola Real, y Las Beatas, de Telmo Rodríguez. Ambas referencias están integradas en el apartado "Por su grandeza", el cual completan otras cuatro de la DOCa, siendo la Denominación con mayor número de referencias en esta sección (un tercio del total).

De igual modo sucede en las demás categorías, donde Rioja aglutina más referencias que las demás Denominaciones. Es el caso, por ejemplo, de "Por Su Finca Excepcional", donde la DOCa abarca cuatro de nueve menciones, siendo de hecho la única Denominación con más de un vino destacado por su finca, terruño o paraje considerado "excepcional", o la sección "Marcan Tendencia", que pone el acento en la vanguardia y modernidad de los vinos, donde de los ocho seleccionados en total, tres son de la DOCa Rioja, la única que, de nuevo, consigue registrar más de una referencia en la sección de entre todas las Denominaciones de Origen.

DIVERSIDAD

Además de la calidad sobresaliente de los vinos de Rioja, su diversidad también ha sido apreciada por el equipo de expertos que confecciona la Guía: en el apartado "Por Su Precioso Color Rosado", de los cuatro vinos destacados, dos son de Rioja y entre los destacados "Por su método de elaboración", Rioja también tiene su lugar destacado con una referencia entre las seis totales.

"Rioja fue pionera, Rioja es referente y Rioja sigue siendo la gran innovadora. Admiro la pasión de Rioja por estar a primer nivel mundial", afirma el experto y director de la Guía Lluís Tolosa, quien además de la calidad, reconoce la diversidad de los vinos de la Denominación: "En Rioja son apasionantes los nuevos vinos de Viñedos Singulares y la proliferación de magníficos blancos y rosados".

TRES PREMIOS ADICIONALES PARA LA DOCa RIOJA

Además de la selección anual de los 100 vinos imprescindibles, la Guía concede una serie de reconocimientos, consolidando así sus premios, entregados la semana pasada en el marco de la feria Barcelona Wine Week.

Dentro de los galardones concedidos, la Denominación de Origen Calificada Rioja se ha alzado con tres premios: el Mejor Vino Tinto 2024, para 200 Monges Gran Reserva 1994; el Mejor Vino Rosado 2024, para XR Rosé de Marqués de Riscal 2022; y el Mejor Proyecto de Enoturismo 2024, para el Museo Vivanco de la Cultura del Vino.

De este modo, tanto los vinos de la Denominación como su proyecto enoturístico ven consolidada una vez más su posición de referencia por su calidad constante y atractiva diversidad.

SOBRE LA GUÍA DE VINOS 2024

Esta Guía, que cumple ya cuatro ediciones, fue reconocida en 2022 como Best Wine European Book en los Gourmand Awards, los premios más importantes a nivel internacional para libros sobre vino y gastronomía. El reconocido crítico Lluís Tolosa es el director de esta publicación y cuenta con una dilatada trayectoria profesional como escritor; ha publicado 25 libros sobre vino y enoturismo por los que ha ganado números premios, entre ellos, el de Best Wine Publisher in the World, en 2021. Además de Tolosa, en la Guía colaboran un equipo de reputados sumilleres, catadores y periodistas especializados.

La Guía reconoce los vinos elegidos en función de diversos criterios, como "Por su grandeza", "Por sus variedades internacionales", o "Por su finca excepcional", asignando puntuaciones a cada uno de ellos.