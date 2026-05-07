La Rioja desplegará los medios necesarios "para que las ayudas del nuevo Plan Estatal de Vivienda sean una realidad"

Archivo - Recurso de llaves de una vivienda. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha aseverado que el Gobierno de La Rioja desplegará "todos los medios necesarios" para que las ayudas del nuevo Plan Estatal de Vivienda sean "una realidad lo antes posible". Todo ello a pesar de que se haya hecho "al margen del diálogo de las ccaa".

Daniel Osés ha respondido en sesión plenaria a la pregunta del Grupo Parlamentario Socialista que quería saber cómo tiene previsto el Ejecutivo riojano colaborar "de forma efectiva" con el Estado para garantizar "la aplicación real y ágil del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en nuestra comunidad".

A pesar de que, como ha dicho, "hasta ahora tenemos pocas noticias", La Rioja "siempre ha tenido la mano desde el minuto uno al Ministerio" ante el problema de la vivienda.

Ha recordado que "ahora mismo los españoles y, por tanto, los riojanos, tenemos un Plan Estatal que venció en diciembre de 2025 por la mala colaboración del Gobierno de España. Llevamos 4 meses con las ayudas cerradas".

Por eso ha pedido al PSOE riojano que "no hable de falta de colaboración" porque "La Rioja ha tendido la mano desde el minuto 1 con propuestas que poco han calado".

Desde La Rioja "reconocemos el aumento de la financiación del plan pero tampoco hay que olvidar que rebajan un 17 por ciento el compromiso histórico al que se había ajustado el Gobierno de España".

"Por lo tanto no se atribuyan tanto méritos, aún así el compromiso y la lealtad del Gobeirno riojano es colaborar con dicho plan a pesar de que no compartamos parte del contenido", ha finalizado.

COSECHA EN VERDE Y FUTURA PAC

Durante las preguntas orales al Gobierno, también ha tomado la palabra la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, para asegurar que "los objetivos" de la cosecha en verde "se han cumplido".

Así ha respondido al PSOE en su pregunta sobre si consideraba "una buena idea vincular las ayudas a la cosecha en verde a un posible arranque de viñedo a la vista de la poca aceptación que ha tenido la última convocatoria". La consejera ha explicado que tomaron esa medida "escuchando al sector, hemos cumplido con lo que nos pedían".

Ante otra pregunta, se ha referido también al plan estratégico nacional de la futura PAC. "La Rioja rechaza cualquier recorte. La agricultura y ganadería española necesitan una PAC fuerte, bien financiada, construida también desde las ccaa y que refleje las necesidades del sector. La propuesta actual no se acerca en absoluto a nada de ello pero aún queda mucha tramitación".

Por lo tanto defiende un Plan Estratégico que cuente con los agricultores y ganaderos, que no perjudique a nadie, que traiga ayudas para el relevo generacional y para potenciar el papel de la mujer, que cuente con fondos para ayudas, que sea flexible y se pueda adaptar a las necesidades del momento y del lugar.

"Nosotros queremos trabajar desde el consenso y que España tenga una sola voz en la negociación de la PAC, lo haremos con un grupo de trabajo que se volverá a reactivar el 13 de mayo", ha finalizado.