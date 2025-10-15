La Rioja destaca ante Europa la creciente presencia de las riojanas en las organizaciones e instituciones agrarias

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, en el Comité de las Regiones - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha destacado hoy, día 15, en el Comité Europeo de las Regiones (CdR) la creciente presencia de las riojanas en las organizaciones e instituciones agrarias de la región. Así lo ha expuesto el director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, durante su intervención en el 168º pleno del CdR, dentro de un debate celebrado a instancias de La Rioja sobre la necesidad de incentivar el liderazgo femenino y la labor fundamental que realizan las mujeres en el desarrollo de los pueblos de la comunidad.

Garrido ha recordado "las barreras que quedan todavía por derribar para la plena participación de las mujeres en el medio rural", y ha expuesto ante el plenario "cuatro ejemplos de éxito de mujeres rurales riojanas que destacan por su emprendimiento, liderazgo y trabajo para contribuir al desarrollo rural".

En concreto se ha referido a Raquel Pérez, ingeniera agrónoma y enóloga de Quel, "la primera mujer que dirige el Consejo Regulador de la DOCa Rioja en sus cien años de historia, aunque, como a ella le gusta decir, no será la única".

De igual modo, ha reconocido el trabajo de Eva Lafraya, fruticultura de Autol, ex presidenta de la DOP Peras de Rincón de Soto y, "desde abril de este año, secretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en La Rioja"; de Clara Espinosa, presidenta del Consejo Regulador de la DOP Aceite de La Rioja, y de María Gloria Sáenz, gerente y directora técnica del Consejo de Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER).

Las cuatro son "ejemplos de éxito en un ámbito, el del liderazgo femenino en el mundo rural, en el que necesario continuar trabajando, incentivando de forma positiva la presencia de las mujeres en órganos de dirección de asociaciones, organizaciones agrarias, cooperativas, comunidades de regantes y consejos vinculados a la agricultura y a la ganadería". "En La Rioja -ha enfatizado-, esta idea está tomando forma gracias al trabajo de Raquel, Eva, Clara y María Gloria, que son ejemplos para otras mujeres que vendrán".

Asimismo, el director general ha informado de las iniciativas que se están llevando a cabo en la comunidad autónoma para abordar los principales retos de la mujer en el medio rural.

PACTO POR LA IGUALDAD DE LAS MUJERES EN EL MEDIO RURAL

De forma específica ha destacado la firma hace un año del Pacto por la Igualdad de las Mujeres en el Medio Rural, "un ejemplo de esfuerzo compartido entre todas las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad civil para visibilizar y apoyar el papel de la mujer en la economía productiva y social de los pueblos de La Rioja".

Entre los retos sobre los que está trabajando el Pacto destacan las medidas de apoyo a las mujeres para fijar población en el medio rural, tales como "las ayudas a la vivienda y a la movilidad, las becas de comedor en colegios rurales y las iniciativas contra la exclusión financiera, todas ellas puestas ya en marcha en nuestros pueblos".

La titularidad de las explotaciones agrarias "es otra de las áreas claves para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el medio rural, fomentando figuras como la de la titularidad compartida que reparte la propiedad de las explotaciones al 50% entre el marido y la mujer".

Desde 2012, año en el que se puso en marcha, "78 explotaciones se han acogido a la medida en La Rioja, de las que 67 continúan activas". Un trabajo para "avanzar en la igualdad de género en el mundo rural en el que las administraciones locales y regionales necesitan también el apoyo de la Unión Europea", ha subrayado el director general. Por ello, "pedimos a la Comisión Europea que nos ayude a potenciar iniciativas empresariales y de desarrollo agrario y ganadero promovidas por mujeres".