La Rioja destina 530.000 euros para impulsar la actividad que realizan las Organizaciones Profesionales Agrarias

LOGROÑO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja publica la convocatoria pública para este año 2026 de las subvenciones destinadas a las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) implantadas y con representatividad en la Comunidad Autónoma por un importe de 530.000 euros.

Con este apoyo económico, el Ejecutivo regional busca contribuir a los gastos de funcionamiento derivados del ejercicio de la actividad que desarrollan las OPA, que desempeñan un importante papel en la defensa y representación de los intereses generales de agricultores y ganaderos riojanos, como entidades representativas del sector y como interlocutores institucionales en el diálogo con la Administración.

Desde 2023 esta partida se ha incrementado en un 40%, un crecimiento paralelo al aumento en la carga de trabajo que estas entidades vienen realizando. Entre las actividades que llevan a cabo las OPA destacan la representación en diferentes foros profesionales, el asesoramiento, la gestión de subvenciones y otros procedimientos administrativos; la colaboración con otras asociaciones del sector; la organización de actividades de formación, información y dinamización; el seguimiento y la difusión de las políticas agrarias, y cualquier otro servicio prestado a agricultores y ganaderos para la promoción y la defensa de sus intereses.

La cuantía de las subvenciones, que se tramitarán por concurrencia competitiva, se determinará tomando como criterio objetivo la representatividad obtenida en su día a nivel regional en la comunidad autónoma por las organizaciones solicitantes.

Una vez publicada la convocatoria de ayuda en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de marzo.