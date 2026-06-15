Rioja dinamizará el Mundial FIFA 2026 acercando sus vinos a millones de consumidores en Estados Unidos

Rioja dinamizará el Mundial FIFA 2026 acercando sus vinos a millones de consumidores en EE. UU - CONSEJO REGULADOR DOCA RIOJA

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja animará la Copa Mundial de la FIFA 2026 poniendo en marcha un amplio programa de promoción y dinamización en Estados Unidos.

Aprovechando la extraordinaria atención mediática y turística que generará uno de los mayores acontecimientos deportivos del planeta, Rioja desarrollará acciones dirigidas tanto al consumidor final como a profesionales del sector con el objetivo de incrementar su visibilidad, fortalecer su posicionamiento y seguir impulsando el crecimiento de sus vinos en uno de sus mercados estratégicos.

La iniciativa combinará experiencias de consumo, colaboraciones gastronómicas, acciones de formación, activaciones en puntos de venta de todo el país y acuerdos con empresas líderes de los sectores turístico y hostelero, como Delta Air Lines, JetBlue o Sonesta Hotels, haciendo que Rioja esté presente en algunos de los espacios con mayor afluencia del país durante el Mundial.

El eje principal de la campaña se desarrollará en Nueva York, una de las ciudades anfitrionas del campeonato y uno de los principales focos de atención internacional durante el torneo. Allí, Rioja pondrá en marcha una serie de colaboraciones destinadas a conectar la Denominación con consumidores atraídos por la gastronomía, la cultura y las experiencias exclusivas.

En colaboración con Mercado Little Spain, el espacio gastronómico creado por los chefs José Andrés y los hermanos Adrià en Hudson Yards, Rioja organizará 16 activaciones coincidiendo con algunos de los partidos más relevantes del Mundial, incluidos encuentros de España, Estados Unidos, las eliminatorias, las semifinales y la final.

Los asistentes podrán disfrutar de degustaciones, maridajes gastronómicos, espacios dedicados al vino Rioja y diversas experiencias diseñadas para acercar la diversidad y calidad de la Denominación a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Asimismo, Rioja colaborará con Time Out Market New York a través de una programación especial de Tapas Tuesday que se desarrollará durante varias semanas.

La iniciativa reunirá propuestas gastronómicas elaboradas por ocho chefs junto a catas y maridajes con vinos de la DOCa Rioja, reforzando la vinculación de la Denominación con la gastronomía española contemporánea y con públicos interesados en la cultura, los viajes y las experiencias culinarias.

Con este programa Rioja estará presente en algunos de los principales puntos de encuentro de consumidores, viajeros y profesionales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, aprovechando un escenario de visibilidad excepcional para seguir fortaleciendo su liderazgo internacional y acercar la riqueza, diversidad y excelencia de sus vinos a grandes audiencias en Estados Unidos.

SOBRE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA.

Rioja, la Denominación de Origen Calificada más antigua de España, que data de 1925, y la primera en recibir la certificación de Calificada en 1991, se posiciona como una de las Denominaciones de Origen del mundo que mayores garantías ofrece respecto a la calidad y autenticidad de sus vinos, gracias a la exigente normativa y autocontrol que desarrolla su Consejo Regulador.

Esto unido a su carácter pionero, su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, han sido determinantes para alcanzar la posición de liderazgo que los vinos de Rioja ocupan en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Rioja representa más del 40% del valor de los vinos con Denominación de Origen en España y está presente en 139 países.

Con más de 65.000 hectáreas, la DOCa Rioja se conforma de tres zonas con características vitivinícolas diferentes - Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental -, que abarcan 144 municipios por los que se extiende la Denominación, con cerca de 600 bodegas y más de 13.000 viticultores.

Una pluralidad que garantiza diferentes tipologías de vinos, que ponen en valor el origen singular y la diversidad, siempre con una alta calidad garantizada.