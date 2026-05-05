La Rioja dota 1,39 millones para 9 becas predoctorales destinadas a la investigación en centros tecnológicos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 1.391.400 euros a la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo para financiar los gastos derivados de la contratación de personal investigador predoctoral en formación o doctorandos por parte de centros tecnológicos y centros de investigación de La Rioja.

Esta línea de ayudas, vinculada al periodo 2026-2030, permitirá que nueve investigadores predoctorales en formación o doctorandos realicen un proyecto de investigación en el que se enmarcará su tesis doctoral y que resultará de interés para la entidad contratante.

El Ejecutivo regional, a través de la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización, convoca un mínimo de nueve ayudas en concurrencia competitiva para la contratación de personal investigador predoctoral. La duración máxima de la beca será de 4 años y la cuantía máxima anual de las ayudas por cada investigador contratado ascenderá a un total de 39.400 euros.

Al tratarse de ayudas a proyectos de investigación y desarrollo, y ser entidades sin ánimo de lucro, alcanzan una intensidad del 100 % de los costes subvencionables, por tratarse de organizaciones no lucrativas.

Estas nuevas becas, cuya convocatoria será publicada próximamente, se suman a las dieciocho becas posdoctorales ya vigentes, a los cinco doctorados industriales puestos en marcha y a las cuatro becas predoctorales también existentes.

Durante este año 2026, está prevista la convocatoria de un total de 63 becas para personal investigador.

FOMENTO DEL TALENTO

El Gobierno de La Rioja está llevando a cabo una clara apuesta por el desarrollo y el fomento del talento dentro de esta comunidad autónoma para paliar un déficit de profesionales formados y con experiencia en las áreas clave del desarrollo regional.

Así, el Ejecutivo autonómico prevé que esta iniciativa contribuya a fortalecer la capacidad de innovación y la competitividad de la región, en un contexto en el que el mercado laboral riojano registra un déficit importante de profesionales formados y con experiencia en las áreas clave del desarrollo regional.

La Estrategia Regional de Especialización Inteligente de La Rioja (S3) 2021-2027 señala la necesidad de enfocar los esfuerzos en las áreas de especialización identificadas y en las prioridades de actuación establecidas, y dentro de ese marco se considera la I+D+i como el motor para la mejora de la competitividad de las pymes y lo que hace posible incrementar el nivel de profesionalización y empleabilidad del talento de los trabajadores riojanos y captar nuevo talento de alta cualificación.

En este sentido y, en base al mandato establecido en el artículo 18 de la Ley 8/2023, de 20 de abril, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de La Rioja, se está trabajando en la formalización de un Plan de Talento con el objetivo de fomentar el retorno, la retención y la atracción de talento científico e innovador a La Rioja.