La Rioja se dota de una nueva Ley de Farmacia tras su aprobación en el Parlamento regional

La Ley de Farmacia pasa el trámite parlamentario

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rioja cuenta con una nueva Ley de Farmacia que actualiza la regulación hasta ahora vigente, que data de 1998, tras su aprobación, hoy, en el Parlamento regional. Como novedad, regula la figura del botiquín en las localidades sin farmacia.

El texto ha sido aprobado con los votos a favor de los grupos parlamentarios del Partido Popular, Partido Socialista y Vox, así como la abstención del Grupo Podemos-Izquierda Unida, que ha criticado que "consolida un modelo privado".

En su exposición de motivos, se explica cómo el funcionamiento de establecimientos, servicios y depósitos farmacéuticos sin respaldo legal, la experiencia acumulada y el nuevo marco legislativo europeo y estatal hacían necesaria una nueva ley en La Rioja.

En el debate parlamentario de hoy, el 'popular' Alberto Olarte ha destacado cómo se trata de una ley que reconoce y fomenta el carácter asistencial y flexibiliza el horario de las farmacias para adecuarlo a los consultorios.

Se potencia, ha resaltado, la figura del botiquín farmacéutico para garantizar la asistencia en las localidades más pequeñas; y, "aunque su redacción es muy técnica, se ha revisado para hacerla más comprensible".

Ha añadido que "mejora la aplicación de la ley, regula los establecimientos y aborda la publicidad de los medicamentos"; así como que regula las guardias localizadas.

El socialista Miguel González de Legarra ha valorado cómo, en el día de hoy, se daba "carta de naturaleza a una ley esperada", cuya tramitación es heredada de la legislatura socialista.

Además, ha dicho, se ha elaborado escuchando a quienes están en primera linea (los farmacéuticos). No obstante, no ha obviado la "descortesía y falta de colaboración del director general".

Ha echado de menos que se incluya la incursión de la inteligencia artificial, porque "no se puede legislar pensando en el presente" y la ley "debe tener vocación de permanencia".

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha señalado cómo esta ley se sustenta en un modelo de servicio farmacéutico "concesional, neoliberal que prioriza el beneficio económico".

Es algo que desde IU, ha dicho, no comparten porque consideran la farmacia "un servicio público esencial" y, por tanto, "debería prestarse como tal". Sin embargo, ha dicho, la ley "consolida un modelo privado".

Ha añadido que "no contempla la creación de oficinas públicas" y "endurece los requisitos de población para nuevas oficinas, lo que podría ayudar a luchar contra la despoblación".

Desde Vox, Héctor Alacid ha creído que el Partido Popular "se merecería" la abstención e, incluso, el voto en contra "por imponer su rodillo totalitario" desde que el Gobierno riojano trasladara al Parlamento riojano su proyecto de ley.

No obstante, Vox la ha apoyado porque, al introducirse, ha dicho, dos enmiendas de este grupo, la ley va a tener "una regulación más completa de los derechos del farmacéutico".

A este respecto ha destacado que se introduce "que las prescripciones estén bien complementadas", así como "la objeción de conciencia en el ejercicio de la profesión" del farmacéutico.

AGENTE DE SALUD

La consejera de Salud, María Martín, ha cerrado el debate para (igual que los grupos parlamentarios) dar las gracias al Colegio de Farmacéuticos por "su labor callada". También ha valorado el "rigor" del director general, Gonzalo Aparicio.

Ha destacado el "gran calado que supone para el sistema sanitario", porque, ha dicho, se habla de "atención" lo que pone en valor el papel del farmacéutico "como agente de salud".

Martín ha puesto sobre la mesa "el consenso" con el que se ha hecho la ley, porque "significa que se va a dar estabilidad".