La Rioja efectuará incremento salarial funcionarios este mes pero pide al Ministerio involucrar a ccaa en negociaciones

El Gobierno de La Rioja ha garantizado que hará efectivo, este mismo mes de diciembre, el incremento salarial aprobado para todos los empleados públicos de la CAR, unos 18.000 en nuestra región, pero solicita al Gobierno de España que involucre a las ccaa en estas negaciones "porque nos permitirá tener certidumbre y saber cuáles son los gastos que deberemos afrontar, programar y planificar".

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha hecho estas declaraciones tras anunciar los asuntos aprobados por Consejo de Gobierno. En relación a la subida salarial de los empleados públicos, Domínguez recuerda que las ccaa "somos la administración territorial con más funcionarios asignados porque prestamos la inmensa mayoría de los servicios públicos a los ciudadanos".

Por eso y aunque como reconoce el Gobierno de La Rioja cuenta con una situación de estabilidad y sostenibilidad de sus cuentas "que nos permitirá afrontar este incremento" de la masa salarial de los empleados públicos sin adoptar ninguna otra medida al respecto, sí que solicitan al Ejecutivo central "que nos involucre en las negociaciones".

Desde La Rioja -ha continuado- "aplicaremos y tramitaremos las nóminas de cada uno de los empleados públicos" porque "tenemos un elevado nivel de compromiso con nuestros profesionales".

Este incremento se aprobó la semana pasada por parte del Ministerio de Función Pública y Transformación Digital, tras llegar a un acuerdo con determinadas entidades sindicales, representantes de los empleados públicos españoles y este mismo martes el Gobierno de España hará previsiblemente efectivo este acuerdo por medio del correspondiente acuerdo que se ha publicado en el Boletín Oficial. Un acuerdo que supone el incremento salarial de los empleados públicos de España un 11,4% en los próximos cuatro años.

Desde el punto de vista de los años 2025 y 2026, Domínguez explica que esto implica un incremento del salario de los empleados públicos riojanos del 2,5% en este año 2025 y el retroactivo al día 1 de enero del año 2025 y el crecimiento del salario de los empleados públicos del Gobierno de la Rioja en el año 2026 de un 1,5% adicional.

Como ha reconocido, este incremento supone "un esfuerzo económico de los contribuyentes riojanos de 19 millones de euros que serán efectivos en las nóminas ordinarias de los empleados públicos del Gobierno de La Rioja a cobrar en este mes de diciembre tradicionalmente antes del día de Nochebuena".

"UN ENORME DESAFÍO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO"

"Les puedo asegurar que esta es una decisión que supone un enorme desafío técnico y administrativo. En primer lugar, porque hay que encontrar a final de año el crédito presupuestario suficiente y hacer modificaciones presupuestarias para poder encontrar este crédito presupuestario y, en segundo lugar, porque hay que tramitar miles de nóminas de cada uno de los funcionarios públicos para poder hacer efectivo este incremento salarial".

Con ello, destaca, "es un gran desafío desde el punto de vista técnico y administrativo que el Gobierno de la Rioja puede afrontar, 19 millones de euros a encontrar en 20 días" pero lo harán "porque tenemos una comunidad autónoma con mucha estabilidad en sus cuentas públicas, con mucha estabilidad financiera, con un buen control de su gasto público que nos permite hacer frente a esta decisión que seguro que otras comunidades autónomas y otras entidades locales no van a poder hacer frente en el próximo mes".

Aún así -insiste- "el compromiso del Gobierno de La Rioja con sus empleados públicos es total y por eso vamos a hacer efectivo este pago en los próximos 22 días pero quisiéramos participar con el Gobierno de España para poder tener la información suficiente y prepararnos para afrontar este tipo de desafíos".